«Facebook» paaudze ir daudz vientuļāka nekā vecie cilvēki

Lai gan sociālie tīkli dod iespēju virtuāli draudzēties ar lielu skaitu cilvēku, gados jauni cilvēki patiesībā ir krietni vientuļāki nekā vecāko paaudžu cilvēki, raksta «The Telegraph». Jaunāki cilvēki lielāko daļu savu pazīšanos parasti izveidojot un uzturot virtuālā vidē, tāpēc viņi realitātē esot vientuļāki nekā vecie ļaudis, izpētījuši «Building society Nationwide» eksperti.

Iespēja, ka gados vecāki cilvēki dzīvo vieni paši, ir lielāka, un tā sauktā «Facebook» paaudze sociālajos tīklos lepojas ar lielu skaitu virtuālo draugu.

Tai pašā laikā 89% pētnieku aptaujāto jauniešu atzina, ka kādā dzīves posmā jutušies vientuļi. Salīdzinājumam, no aptaujātajiem vecākajiem ļaudīm (55 gadi un vecāki) par piedzīvotu vientulību sūdzējās 70%.

Pētnieki noskaidrojuši, ka vecuma grupā no 18 līdz 34 gadiem cilvēkiem sociālajos tīklos ir sešas reizes vairāk draugu nekā īstajā dzīvē. Proti, sociālajos tīklos par draugiem uzaicināts daudz personu, ar kurām pazīšanās bijusi epizodiska un ikdienā nekādi kontakti uzturēti netiek.

Vidēji cilvēkiem sociālajos tīklos ir 65 draugi, no kuriem 14 viņi par draugiem uzskata arī īstajā dzīvē. Savukārt vecuma grupā no 18 līdz 34 cilvēkiem virtuālajā vidē vidēji ir 103 draugi, bet 17 no tiem - īstajā dzīvē.

Pie tam daudz ir arī tādu cilvēku, kuriem draugu «īstajā dzīvē» nav vispār.

Pētnieki brīdina, ka šī statistika liecina par risku gados jauniem cilvēkiem nonākt virtuālo krāpnieku rokās. Vientuļi cilvēki biežāk cenšas sadraudzēties, izmantojot sociālos medijus, un vieglāk uzticas virtuālajā vidē sastaptajiem, skaidro pētnieki.

