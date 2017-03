Ukrainas nodokļu dienesta priekšnieks kļuvis par aizdomās turamo korupcijas lietā

Roman Nasirov, head of the State Fiscal Service of Ukraine, speaks with journalists in Kiev, Ukraine, January 13, 2017. REUTERS/Valentyn Ogirenko. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

Ukrainas pretkorupcijas birojs (NABU) piektdien paziņoja, ka valsts nodokļu dienesta vadītājs tiek turēts aizdomās korupcijas lietā, kas valstij radījusi zaudējumus desmitiem miljonu eiro apmērā. Izmeklēšana pret Ukrainas Fiskālā dienesta vadītāju Romānu Nasirovu ir pirmā ievērojamā NABU lieta, Ukrainai cenšoties apkarot plaši izplatīto korupciju. NABU paziņoja, ka Nasirovam vēl nav izvirzītas apsūdzības, jo likums liedz to darīt divus mēnešus, kamēr birojs izmeklē lietu. Reklāma Ukrainas pretkorupcijas apkarošanas prokuratūra pavēstīja telekanālam «112.ua», ka «Nasirova rīcība valsts budžetam izmaksājusi vairāk nekā divus miljardus grivnu (apmēram 70 miljonus eiro)». Savukārt NABU pavēstīja, ka Nasirovu tur aizdomās par «amata pienākumu ļaunprātīgu izmantošanu, kā rezultātā [valsts] cieta lielus zaudējumus». «112.ua» ziņoja, ka pavēste par aizdomās turamā statusu Nasirovam tika piegādāta slimnīcā, kur viņš atgūstas pēc sirdsdarbības traucējumiem, kas viņu esot piemeklējuši pēc ceturtdien viņa birojā veiktās kratīšanas. Informācijas avoti pavēstīja aģentūrai «Interfax», ka Nasirovs tiek vainots ar bēguļojošo oligarhu Oleksandru Oņiščenko saistīto gāzes ieguves kompāniju nodokļu pārstrukturēšanu. Oņiščenko jau ir izvirzītas apsūdzības par izvairīšanos no nodokļiem, kas valstij radījis zaudējumus vairāku desmitu miljonu eiro apmērā. Uz izmeklēšanas laiku Nasirovs atbrīvots no amata pienākumu pildīšanas. Ukrainā ir plaši izplatītas slepenas vienošanās, un tiek uzskatīts, ka oligarhi kontrolē daudzus parlamenta deputātus. Ukrainai arī bijušas lielas problēmas iekasēt nodokļus no lielajām kompānijām oligarhu un dažādu klanu ietekmes dēļ. Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir aizkavējis starptautiskās palīdzības programmas finansējuma izmaksas, jo Kijeva nav izpildījusi solījumus samazināt birokrātiju un ieviest lielāku atbildīgumu.