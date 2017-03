Igaunija gatavojas pastiprināt diplomātisko klātbūtni Vašingtonā

A general view of Estonian Parliament session hall during the first round of Estonia's presidential election in Tallinn, Estonia August 29, 2016. REUTERS/Ints Kalnins. Foto: INTS KALNINS / REUTERS

Igaunija gatavojas pastiprināt savu diplomātisko klātbūtni Vašingtonā, lai varētu efektīvāk informēt jauno ASV administrāciju par savu nostāju drošības politikā un veidotu intensīvākus ekonomiskos sakarus starp abām valstīm, ziņu aģentūru BNS piektdien informējis Igaunijas Ārlietu ministrijas pārstāvis Stens Jūrs. «Mēs gribam pastiprināt savu klātbūtni, lai informētu jauno ASV vadību par Igaunijas nostāju drošības politikas jomā, pirmkārt un galvenokārt attiecībā uz transatlantisko attiecību nepieciešamību, lai labāk nodotu vēstījumus par reģionālo drošību un lai sekmētu sadarbību starp ASV un Eiropas Savienību saistībā ar mūsu gaidāmo prezidentūru,» viņš norādījis. «Vienlaikus mēs vēlamies kopā ar Ekonomikas ministriju un [uzņēmējdarbības veicināšanas aģentūru] «Enterprise Estonia» veidot intensīvāku ekonomisko sadarbību starp Igauniju un ASV, kā arī pastiprināt publisko diplomātiju, pirmām kārtām sadarbību ar domnīcām un medijiem,» stāstījis Jūrs, atgādinot, ka šīs sadarbības prioritātes un rīcības plāni februārī izklāstīti valdības sēdē un konkrēti soļi gaidāmi jau tuvākajā nākotnē, ja valdība apstiprinās Ārlietu ministrijas plānus. Reklāma Ārlietu ministrs Svens Miksers februāra nogalē jau izteicās, ka Igaunija plāno palielināt savas vēstniecības potenciālu Vašingtonā.