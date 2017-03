Katalonijas juridiskā institūcija ir pret reģiona valdību referenduma jautājumā

Spānijas Katalonijas reģiona augstākā juridiskā institūcija piektdien nolēma, ka reģiona separātistu valdībai nav varas izsludināt referendumu par Katalonijas neatkarību.

Šis lēmums ir jauns trieciens Katalonijas valdībai pēc tam, kad Spānijas Konstitucionālā tiesa februārī atcēla reģionālā parlamenta rezolūciju par neatkarības referenduma rīkošanu šogad.

Katalonijas separātisti gadiem ilgi ir nesekmīgi centušies no Spānijas centrālās valdības panākt akceptu neatkarības referenduma sarīkošanai.

Katalonijas parlaments, kurā vairākums ir separātiski noskaņotiem likumdevējiem, oktobrī pieņēma rezolūciju, solot 2017.gada septembrī sarīkot referendumu. Konstitucionālā tiesa decembrī rezolūciju apturēja, bet februārī to atcēla pavisam, atzīstot rezolūciju par «nekonstitucionālu».

Valdības galvenā juridiski konsultatīvā institūcija Likuma noteikto garantiju padome piektdien paziņoja, ka reģiona valdībai «nav varas ... izsludināt balsojumu par Katalonijas politisko nākotni».

Padome konstatēja, ka šādas pilnvaras ir tikai Spānijas valstij.

Likuma noteikto garantiju padomei ir tikai konsultatīvas funkcijas, bet tā darbojas kā šī reģiona konstitucionāla tiesa.

Tās spriedums tika pieņemts vienbalsīgi, lai gan pusi no tās astoņiem locekļiem ir iecēlušas separātistu partijas.

Pret Katalonijas neatkarību noskaņotas partijas bija lūgušas padomes viedokli par reģiona 2017.gada budžetu, kurā paredzēti līdzekļi referendumam, kuru apsolījis Katalonijas prezidents Karless Pudždemons.

Tā kā šīs tiesas lēmums ir nesaistošs, reģiona valdībai tagad jāizlemj, vai atstāt budžetā šo līdzekļu pozīciju.

Katalonijas bijušais prezidents Arturs Mass mēģināja sarīkot neatkarības referendumu, bet tiesa to aizliedza. Pēc tam Mass sarīkoja simbolisku tautas nobalsošanu 2014.gada novembrī, un no 6,3 miljoniem Katalonijas vēlētāju tajā piedalījās 2,3 miljoni, no kuriem 80% nobalsoja par atdalīšanos no Spānijas.

