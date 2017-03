No Kanādas izraidīs holandieti, kurš valstī ieradies zīdaiņa vecumā

Alpine Skiing - FIS Alpine Skiing World Championships - Men's Downhill - St. Moritz, Switzerland - 12/2/17 - Canada's silver medalist Erik Guay lifts up a Canadian flag during the flower ceremony. REUTERS/Denis Balibouse. Foto: DENIS BALIBOUSE / REUTERS

Nākamnedēļ no Kanādas uz Nīderlandi tiks izraidīts 59 gadus vecs holandietis, kurš visu savu mūžu dzīvojis Kanādā, izņemot dažus dzīves pirmos mēnešus. Lens van Hēsts pēdējos deviņus gadus cīnījies pret izraidīšanu uz Nīderlandi, kuru viņš pameta astoņu mēnešu vecumā un kuras valodu viņš neprot. Van Hēsts ar vecākiem Kanādā ieradās 1958.gadā. Neskatoties uz to, ka viņš tur uzaudzis, Kanādas pilsonību viņš tā arī nav ieguvis. Reklāma 16 gadu vecumā viņam tika diagnosticēti bipolārie traucējumi, vēlāk viņš kļuva atkarīgs no narkotikām un alkohola. Gadu gaitā viņam arī bijuši desmitiem konfliktu ar likumu. Pēc van Hēsta teiktā, noziegumus viņš pastrādājis savas slimības maniakālajā fāzē. Van Hēsts tagad ir spiests pamest Kanādu atbilstoši iepriekšējās konservatīvās valdības pieņemtajiem bargajiem likumiem, kas liek izraidīt ikvienu ārvalstnieku, kuram piespriesti vairāk nekā seši mēneši cietumā. Van Hēsts vietējiem medijiem sacīja, ka vēlas palikt Kanādā, lai būtu līdzās savai 81 gadu vecajai mātei. «Es esmu samaksājis savu parādu sabiedrībai par lietām, kuras esmu nodarījis. Es esmu atsēdējis savu laiku, esmu samaksājis savu parādu un tagad viņi mani notiesā uz mūžu,» pagājušajā mēnesī intervijā televīzijai sacīja van Hēsts. Vankūveras federālais tiesnesis piektdien pieņēma spriedumu, ka van Hēstam 6.martā Kanāda jāpamet.