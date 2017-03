Tramps apsūdz Obamu par viņa telefonu noklausīšanos

«Tikko uzzināju, ka Obama licis noklausīties manas līnijas Trampa tornī tieši pirms uzvaras. Nekas netika atrasts. Tas ir Makārtisms!» tviterī raksta Tramps. «Varu derēt, ka labs jurists varētu uztaisīt labu lietu no fakta, ka prezidents Obama noklausījās manus telefonus oktobrī, tieši pirms vēlēšanām.»

«Cik zemu kritis prezidents Obama, lai noklausītos manu telefonus ļoti svētā vēlēšanu procesa laikā. Tas ir Niksons/Votergeita. Slikts (vai slims) zēns!»

I think it's fair to say that Donald Trump Has Officially Gone off the Deep End this Morning! #ThingsWeShouldInvestigate pic.twitter.com/hqd2cCC1bR— Impeach Donald Trump (@Impeach_D_Trump) March 4, 2017