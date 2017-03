Ķīna aicina Ziemeļkoreju apturēt kodolaktivitātes

Ķīna trešdien ierosinājusi Ziemeļkorejai apturēt savas kodolaktivitātes un raķešu izmēģinājumus apmaiņā pret ASV un Dienvidkorejas kopīgo militāro manevru apturēšanu.

Ķīnas ārlietu ministrs Vans Ji spriedzes pieaugumu starp Phenjanu, no vienas puses, un Vašingtonu un Seulu, no otras, salīdzināja ar diviem vilcieniem, kas lielā ātrumā drāžas viens otram pretī, nevienam no tiem nevēloties griezt ceļu.

«Jautājums ir - vai abas puses patiesi ir gatavas tiešai sadursmei?» žurnālistiem norādīja Vans. «Mūsu uzdevums tagad ir iedegt sarkano gaismu un iedarbināt abu vilcienu bremzes.»

Viņš piebilda, ka Pekina iesaka, sperot pirmo soli spriedzes mazināšanai, Phenjanai apturēt savas kodolaktivitātes, ja ASV un Dienvidkoreja aptur savus manevrus.

Tas palīdzētu izkļūt no «drošības dilemmas» un ļautu abām pusēm atkal atgriezties pie sarunu galda, uzsvēra Vans, piebilstot, ka Pekina cenšas «sinhronizētā savstarpējībā» uzrunāt abu pušu bažas.

Pekina pastiprinājusi spiedienu uz savu kādreizējo tuvo sabiedroto Ziemeļkoreju, lai panāktu tās kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu apturēšanu. Pagājušajā mēnesī Ķīna uz atlikušo gadu apturēja akmeņogļu importu no Ziemeļkorejas.

Pekina līdz šim ir bijis lielākais Phenjanas ārējās tirdzniecības partneris un galvenais ekonomiskās palīdzības avots, un Ķīnas rīcība atņēmusi Ziemeļkorejai svarīgi ārvalstu valūtas ieguves līdzekli.

Vienlaikus Pekina aicina ASV atsākt sen strupceļā nonākušās sarunas ar Ziemeļkoreju, kas ļautu mazināt spriedzi reģionā.

