Sabrucis viens no krāšņākajiem dabas pieminekļiem - Maltas klinšu «Azūra logs»

Informāciju par dabas pieminekļa sagrūšanu šorīt apstiprināja Maltas premjers Jozefs Muskats.

«Azūra logs» bija viena no tūristiem atpazīstamākajām vietām Eiropā.

Kaļķakmens arka savulaik bija radusies, sagrūstot divām piejūras alām.

Dabas pētnieki jau vairākus gadus brīdināja, ka «Azūra loga» apkārtnē notiek dabisks korozijas process. 2013. gadā veiktā ģeoloģiskā pētījumā eksperti skaidroja, ka erozijas process ir nenovēršams, taču tūlītējas sabrukšanas briesmas struktūrai nedraudot.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) March 8, 2017