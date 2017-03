ASV amatpersona: «Islāma valsts» līderis aizbēdzis no Mosulas

Džihādistu grupējuma «Islāma valsts» līderis Abu Bakrs al Bagdadi aizbēdzis no Mosulas un kauju taktisko vadību nodevis vietējiem komandieriem, trešdien atzina ASV aizsardzības jomas amatpersona.

Bagdadi, kurš 2014.gada jūlijā Mosulā pasludināja «kalifātu», bijušo «Islāma valsts» bastionu pameta neilgi pirms irākiešu spēki pilsētu bija aplenkuši, viņš skaidroja.

«Viņš bija Mosulā zināmu laiku pirms ofensīvas. Mēs zinām, ka viņš bija tur,» sacīja amatpersona.

Reklāma

«Viņš to pameta, pirms mēs bijām izolējuši Mosulu un Tell Afaru,» pilsētu uz rietumiem no Mosulas, viņš piebilda.

Bagdadi, domājams, nav taktiskas ietekmes uz to, kā attīstīsies kauja par Mosulu.

«Viņš, iespējams, ir sniedzis plašas stratēģiskās vadlīnijas un atstājis to kaujaslauka komandieriem.»

Pēdas Bagdadi cenšas sadzīt vairākas struktūras, arī ASV specoperāciju vienības, kamēr ASV vadītā koalīcija ir koncentrējusies uz kaujaslauka komandieru likvidēšanu.

«Islāma valstij» Irākā un Sīrijā joprojām ir 15 000 karotāju, ieskaitot 2500 Mosulā un kaimiņpilsētā Tell Afarā, kā arī 4000 Rakā, sacīja amatpersona.

Irākas spēki atbrīvoja Mosulas austrumu pusi janvārī un 19.februārī uzsāka Rietummosulas atbrīvošanas operāciju.

«Islāma valsts» kontrolē teritorijas Sīrijā un Irākā, kur cenšas ieviest viduslaiku sunnītu paražas, pasludinājusi tur «kalifātu» un pastrādājusi neskaitāmas asinsstindzinošas zvērības.

Grupējums cenšas nostiprināties arī Lībijā un Afganistānā, kā arī ir uzņēmies atbildību par teroraktiem Eiropā.

Saistītie raksti