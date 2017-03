ASV ģenerālis: Krievija izvietojusi spārnoto raķeti, kas apdraud NATO

Krievija izvietojusi uz sauszemes bāzētu spārnoto raķeti, kas pārkāpj bruņojuma kontroles līguma «garu un nodomu» un rada draudus NATO, trešdien paziņoja ASV Apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētāja vietnieks ģenerālis Pols Selva.

«Pati sistēma rada risku vairumam mūsu iekārtu Eiropā, un mēs uzskatām, ka Krievija apzināti to ir izvietojusi, lai radītu draudus NATO un iekārtām, kas atrodas NATO atbildības sfērā,» viņš pavēstīja ASV Kongresa apakšpalātas Pārstāvju palātas bruņoto spēku komitejai.

Gaisa spēku ģenerālis gan neatklāja, vai sistēma ir spējīga nest kodolieročus.

Selva norādīja, ka ASV ir apspriedušas šo jautājumu ar Krieviju. Viņš gan neatklāja, kādas alternatīvas tiek apsvērtas, ja sarunas ar Krieviju nedos vēlamo rezultātu.

Selva tomēr atzina, ka bruņotajiem spēkiem uzdots iekļaut vairākas alternatīvas pārskatā par ASV kodolieroču lomu.

«Man nav pietiekami daudz informācijas, lai secinātu ko citu, kā vien to, ka viņi neplāno atgriezties pie [līguma] ievērošanas,» piebilda ģenerālis.

Tās ir pirmās no ASV bruņotajiem spēkiem izskanējušās apsūdzības, kas seko pēc mediju februārī vēstītā, ka Krievija savā teritorijā ir izvietojusi spārnoto raķeti «SSC-8». ASV uzskata, ka tas pārkāpj 1987.gadā noslēgto Līgumu par vidējā darbības rādiusa kodolieročiem.

1987.gadā to parakstīja ASV un Padomju Savienība, aizliedzot vidējā darbības rādiusa no zemes palaižamās spārnotās raķetes, kas spēj nolidot no 500 līdz 5500 kilometriem.

