Skola Igaunijā diskriminē meitenes, aizliedzot nēsāt bikses

Aizliegums meitenēm nēsāt bikses, kuru ieviesusi Sv. Pētera skola Harju apriņķī Igaunijā, licis kādam no vecākiem vērsties pie dzimumu līdztiesības komisāres Līsas Pakostas.

Līsa Pakosta uzskata, ka skola diskriminē meitenes. Ja aizliegums netiks atcelts, tad vecāki var pieprasīt no mācību iestādes 10 000 eiro lielu kompensāciju par morālo kaitējumu, ziņo Igaunijas medijs «Postimees».

«Skolas forma mums tika ieviesta 2009. gadā, un es nezinu, kāpēc vienam no vecākiem radās par to jautājums. Es ar to neesmu saskārusies,» stāsta skolas direktore Lūle Nīnesalu. Saskaņā ar viņas vārdiem pēc sarunas ar komisāri jautājums par skolas formu tika iztirzāts, tai skaitā arī ar vecākiem, taču viņi vēlējās formas saglabāšanu.

Reklāma

Nīnesalu nesaprotot loģiku, kāpēc kāds no vecākiem vērsies pie dzimumu līdztiesības komisāres. «Iestādei ir savs tēls: logo, karogs, forma. Un tie radušies, vēl pirms tika uzcelta pati skolas ēka.»

Savukārt Līsa Pakosta uzsver, ka skola nav pietiekami pamatojusi, kāpēc tieši 1.-4. klašu skolniecēm jānēsā svārki.

«Skola apgalvo, ka tas ir svarīgi tradīciju uzturēšanai. Taču kādā veidā šīs tradīcijas tiek uzturētas no pirmās līdz ceturtajai klasei? Ja skola vēlas atbalstīt tradīcijas, tad vai tiešām tas ir jādara ar apģērba palīdzību?» vaicā Pakosta.

Saskaņā ar viņas vārdiem šāds aizliegums ir ne tik daudz problēma, cik «dīvains lēmums». «Vairumam cilvēku galvā neienāktu, ka 2017. gadā Igaunijā varētu eksistēt prasība, kas meitenēm liek staigāt tikai svārkos,» pārsteigta ir komisāre.

Saistītie raksti