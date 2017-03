Arī Vašingtonas štats apstrīdēs Trampa pārskatīto ieceļošanas aizliegumu

ASV Vašingtonas štats ceturtdien paziņojis, ka arī apstrīdēs prezidenta Donalda Trampa pārskatīto ieceļošanas aizliegumu.

Vašingtonas štata ģenerālprokurors Bobs Fērgusons paziņoja, ka arī Ņujorka un Oregona izteikušas vēlmi pievienoties viņu sūdzībai.

Jau vēstīts, ka šonedēļ arī Havaju štats iesniedza sūdzību tiesā pret Trampa parakstīto rīkojumu.

Vašingtonas štats bija pirmais Savienoto Valstu štats, kas apstrīdēja sākotnējo ieceļošanas aizliegumu. Rezultātā apgabala tiesnesis Džeimss Robarts Sietlā to uz laiku nobloķēja.

Fērgusons aicināja Robartu nolemt, ka viņa lēmums par sākotnējo ieceļošanas aizliegumu attiecas arī uz pārstrādāto variantu, kuru Tramps parakstīja pirmdien.

Jaunais rīkojums uz 90 dienu ilgu periodu aizliedz izsniegt vīzas Sīrijas, Irānas, Lībijas, Somālijas, Jemenas un Sudānas pilsoņiem.

Atšķirībā no iepriekšējā, 27.janvārī parakstītā rīkojuma, no šo valstu saraksta izslēgta Irāka, kas piekritusi «pastiprinātai sadarbībai ar ASV valdību to savu pilsoņu pārbaudēs, kuri pieprasījuši vīzas ieceļošanai Savienotajās Valstīs».

Turklāt jaunā rīkojuma tekstā skaidri norādīts, ka pagaidu ieceļošanas ierobežojumi neattiecas uz tiem minēto sešu valstu pilsoņiem, kuriem jau ir legālas tiesības uzturēties ASV.

Pirmdien parakstītais rīkojums, kas stāsies spēkā 16.martā, uz 120 dienām aptur jebkādu bēgļu ierašanos ASV teritorijā. Šis aizliegums neattieksies uz tiem bēgļiem, kuri jau saņēmušu Valsts departamenta atļauju ierasties ASV.

Pēc pagaidu bēgļu ieceļošanas aizlieguma termiņa beigām ASV uzņemto patvēruma meklētāju skaits 2017.fiskālajā gadā nedrīkstēs pārsniegt 50 000.

Saskaņā ar sākotnējo rīkojumu, kuru pēc tā radītā juridiskā, politiskā un transporta haosa apturēja ASV tiesas, Valsts Departaments anulēja 60 000 vīzu un vairāki simti cilvēku tika aizturēti ASV lidostās.

Tiesību eksperti atzīst, ka jaunajā rīkojuma versijā atrisināta daļa to problēmu, kas deva iespēju iepriekšējo rīkojumu apturēt tiesā, taču norāda, ka tas joprojām satur normas, kuras iespējams apstrīdēt tiesās.

