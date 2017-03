Arheologi Ēģiptē graustu rajonā uziet Ramzesa II statuju

Ēģiptes un Vācijas arheologi Kairas graustu rajonā gruntsūdeņos uzgājuši astoņus metrus augstu statuju, kas, iespējams, ir faraons Ramzess II, kurš valdīja Ēģiptē pirms vairāk nekā 3000 gadiem, ziņo aģentūra «Reuters».

Ēģiptes Senlietu ministrija to nodēvējusi par vienu no nozīmīgākajiem atklājumiem valsts vēsturē. Statuja atrasta netālu no Ramzesa II tempļa drupām. Templis kādreiz atradās senajā pilsētā Heliopolē – mūsdienu Kairas austrumu daļā.

Tāpat arheologi uzgājuši arīdzan faraona mazdēla Seti II kaļķakmens statujas augšējo daļu.

Eksperti strādās pie abu statuju atjaunošanas. Ja restaurācija būs veiksmīga un tiks pierādīts, ka atrastā statuja patiešām ir Ramzess II, tad to pārvietos uz Ēģiptes lielo muzeju, kuru paredzēts atvērt 2018. gadā.

Ramzess II, pazīstams arīdzan kā Ramzess Lielais no 19. faraonu dinastijas, bija ietekmīgākais un tautā iemīļotākais senās Ēģiptes valdnieks, kurš valdīja no 1270. līdz 1213. gadam pirms mūsu ēras.