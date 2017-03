Uz Lietuvu pārcelti astoņi patvēruma meklētāji no Eritrejas

Uz Lietuvu saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) bēgļu un patvēruma meklētāju pārvietošanas programmu pārcelti astoņi patvēruma meklētāji no Eritrejas, piektdien paziņojis Lietuvas Migrācijas departaments.

Tā ir pirmā reize, kad Lietuva pēc ES programmas uzņem patvēruma meklētājus no šīs valsts, kas atrodas Āfrikas ziemeļaustrumos, pie Sarkanās jūras. Līdz šim Lietuvā uzņemti galvenokārt sīriešu un irākiešu patvēruma meklētāji.

Kā norāda departaments, Eritrejas pilsoņi Lietuvā ieradušies ceturtdien. Jau ziņots, ka vēl dienu pirms tam 17 eritrejieši no Itālijas tika pārvietoti uz Latviju.

Kā norāda Apvienoto Nāciju Organizācija, Eritrejas valdība jau gadsimta ceturkšņa garumā izdara noziegumus pret cilvēci, bet valsts ierēdņi, īpaši drošības dienestu darbinieki, ir atbildīgi par cilvēku pazušanu, paverdzināšanu, spīdzināšanu, izvarošanu, slepkavībām un citiem noziegumiem. Eritrejas režīms tiek apsūdzēts, ka tas tur cietumos tūkstošiem politieslodzīto. Eritrejieši pēdējā laikā veido vienu no lielākajām bēgļu grupām, kas cenšas rast patvērumu Eiropā.

Pildot ES programmu, Lietuvai līdz šā gada nogalei jāuzņem kopumā 1105 patvēruma meklētāji un bēgļi. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas datiem vairāk nekā gada laikā no Grieķijas un Turcijas uz Lietuvu pārcelti 262 patvēruma meklētāji no Tuvajiem Austrumiem, taču Lietuvā palikusi tikai trešā daļa no viņiem - pārējie jau devušies uz citām ES valstīm.

