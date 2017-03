Lietuva svin Neatkarības atjaunošanas dienu

«Lietuvas Republikas Augstākā Padome, pauzdama tautas gribu, nolemj un svinīgi pasludina, ka tiek atjaunota 1940.gadā svešu spēku apturētā Lietuvas valsts suverēno pilnvaru izpilde un no šā brīža Lietuva atkal ir neatkarīga valsts,» teikts aktā «Par neatkarīgas Lietuvas valsts atjaunošanu», kas tika pieņemts vēlā 1990.gada 11.marta vakarā. Par šo aktu toreiz balsoja 124 deputāti, bet vēl seši parlamenta locekļi no balsošanas atturējās.

Svētku pasākumi Viļņā sāksies ar ziedu nolikšanu pie pieminekļa «Vēsts» Neatkarības laukumā iepretī Seima ēkai. Plkst.10 Lietuvas parlaments pulcēsies uz svinīgu sēdi vēsturiskajā 11.marta zālē.

27 years ago Lithuania reestablished its independence, soon Latvia & Estonia followed and USSR - "prison of nations" collapsed. Congrats 🇱🇹!— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 11, 2017