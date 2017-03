Divos sprādzienos Damaskā nogalināti vismaz 40 cilvēki

Blood stains the ground at the site of an attack by two suicide bombers in Damascus. Foto: REUTERS/Scanpix

Divos sprādzienos Damaskā sestdien nogalināti vismaz 40 cilvēki, ziņo Sīrijas Iekšlietu ministrija un mediji. Vēl 120 cilvēki ievainoti, pastāstījis iekšlietu ministrs Muhameds aš Šārs, kas apmeklējis cietušos galvaspilsētas slimnīcās. Informācija par sprādzieniem un to upuru skaitu šobrīd gan ir pretrunīga. Oficiālā Ziņu aģentūra SANA ziņo, ka tos izraisījuši spridzekļi, kas bijuši paslēpti netālu no kapsētas, kuru bieži apmeklē šiītu svētceļnieki, jo tur apglabātas vairākas ietekmīgas šiītu reliģiskās personības. Sīrijas valsts televīzijā rādīti vairāki sprādzienos cietuši autobusi un asiņu peļķes stāvvietā pie kapsētas, kas atrodas netālu no Damaskas vecpilsētas. Reklāma Tikmēr Libānas šiītu kustības «Hizbollah» telekanāls «Al-Manar», atsaucoties uz Sīrijas amatpersonām, vēsta, ka uzbrukumus sarīkojuši spridzinātāji pašnāvnieki, un arī min 40 bojāgājušos. SANA vēsta par 33 upuriem, bet Londonā bāzētā nevalstiskā organizācija «Sīrijas Cilvēktiesību observatorija» norāda, ka nogalināti 46 cilvēki, taču upuru skaits acīmredzot pieaugs, jo desmitiem cilvēku ir ievainoti. Atbildību par notikušo vēl neviens nav uzņēmies.