Švarcenegers noliedzis baumas par kandidēšanu uz ASV Senātu

Bijušais Kalifornijas gubernators un Holivudas zvaigzne Arnolds Švarcenegers noliedzis baumas, ka viņš plānotu kandidēt uz vietu Senātā.

«Pašreiz mana misija ir ienest veselo saprātu Vašingtonā caur vēlēšanu apgabalu robežu reformu, kā mēs to izdarījām Kalifornijā,» sociālajā tīklā «Facebook» paziņoja Švarcenegers.

Vienlaikus viņš atzina, ka juties glaimots par ierosinājumu kandidēt uz ASV Senātu.

ASV mediji pagājušajā nedēļā, atsaucoties uz vairākiem Kalifornijas republikāņiem, ziņoja, ka terminatora kinosāgas zvaigzne, iespējams, varētu startēt kā neatkarīgais kandidāts, un Švarcenegera preses sekretārs Daniēls Kečels varbūtējo viņa kandidēšanu uz Senātu nenoliedza, kad viņam par to tika uzdots jautājums.

«Šobrīd gubernators Švarcenegers ir koncentrējies uz to, lai, izmantojot savu platformu, panāktu no Vašingtonas uzklausīšanu un saprātīgumu, cīnoties par vēlēšanu apgabalu robežu maiņu, kā mēs to jau izdarījām Kalifornijā,» izdevumam «Politico» norādīja Kečels. «Mēs visas iespējas paturam atvērtas, lai to panāktu».

Švarcenegers ir pamanījies sociālajos medijos sadusmot prezidentu Donaldu Trampu un nesen pameta televīzijas šovu «The New Celebrity Apprentice», tā pēdējā laika sliktajos reitingos vainojot Trampu, kurš pirms tam šo šovu vadīja.

