Pētījums: Trampa striktās imigrācijas politika ir «dāvana cilvēktirgotājiem»

Pētījumā apgalvots, ka noraidošā attieksme pret imigrāciju nereģistrētus viesstrādniekus pakļauj lielākam mūsdienu verdzības riskam un cilvēktiesību pārkāpumiem.

ASV prezidenta Donalda Trampa striktā nostāja imigrācijas jautājumā nodēvēta par «dāvanu cilvēktirgotājiem», jo radījusi bažas, ka stingrāki deportācijas noteikumi un robežkontrole liks nereģistrētiem viesstrādniekiem darboties pagrīdē, tādējādi pakļaujot sevi lielākam verdzības un cilvēktiesību pārkāpumu riskam, ziņo Lielbritānijas medijs «The Guardian».

Jaunā imigrācijas politika, kas paredz sienas būvniecību starp ASV un Meksiku, kā arī tūlītēju nelegālo imigrantu repatriāciju, liks kriminālajiem grupējumiem izmantot dārgākus un potenciāli bīstamākus cilvēku kontrabandas ceļus, apgalvo globālās risku pētniecības organizācijas «Verisk Maplecroft» eksperti.

Saskaņā ar «Verisk Maplecroft» ziņojumu apstrīdamā Baltā nama nostāja attiecībā pret viesstrādniekiem un imigrāciju būs galvenais virzītājspēks cilvēktiesību pārkāpumiem 2017. gadā.

Sakets Soni, ASV viesstrādnieku atbalsta organizācijas «National Guestworkers Alliance» izpilddirektors, uzskata, ka Trampa administrācijas jaunie regulējumi tikai saasinās esošās problēmas un pierādīs, ka ASV valdība pati ir «daļa no problēmas».

«Trampa politika ir dāvana cilvēktirgotājiem,» saka Soni. «Mēs no pieredzes zinām to, ko apstiprina «Verisk Maplecroft» ziņojums: imigrantu kriminalizēšana padara viņus neaizsargātākus pret piespiedu darbu, cilvēktirdzniecību un mūsdienu verdzību. Trampa masveida viesstrādnieku kriminalizācija virzīs imigrantus dziļāk pagrīdē, kur ievērojamam skaitam no viņiem būs jāsaskaras ar piespiedu darbu.»

