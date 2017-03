Katalonijas ekspremjeram divus gadus liedz ieņemt valsts amatus

Bijušajam Katalonijas premjerministram Arturam Masam divus gadus aizliegts ieņemt valsts amatus par 2014.gada neatkarības referenduma sarīkošanu.

61 gadu vecais politiķis, kurš premjera amatu ieņēma no 2010. līdz 2016.gadam, tika notiesāts par pilsonisko nepakļaušanos, organizējot simbolisko, juridiski nesaistošo balsojumu par spīti Spānijas Konstitucionālās tiesas aizliegumam.

Simboliskajā referendumā 2014.gada novembrī no 6,3 miljoniem Katalonijas vēlētāju piedalījās 2,3 miljoni, no kuriem 80% nobalsoja par atdalīšanos no Spānijas.

Piecas dienas pirms balsojuma Spānijas Konstitucionālā tiesa tā rīkošanu atzina par nelikumīgu, taču Masam izdevās piesaistīt vairāk nekā 40 000 brīvprātīgo neoficiāla referenduma sarīkošanai, ar kuru palīdzību skolās un citās sabiedriskās ēkās tika ierīkoti balsošanas iecirkņi un organizēta pati balsošana.

