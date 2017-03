Fifīgā profesora intervija raisa disksiju par rasismu - kāpēc aziāte nevar būt sieva, bet tikai aukle?

Līdz šim, šķiet, lielākā daļa interneta lietotāju ir redzējuši BBC video-interviju ar starptautisko attiecību profesoru Robertu Kelliju, kur viņa interviju iztraucēja nejauši kabinetā ieskrējušie bērni. Profesoram izdevās saglabāt nopietnību laikā, kad viņa sieva, pēc izskata aziātiskas izcelsmes sieviete, abus mazos bērnus izveda no telpas. Pēc šā video nonākšanas publiskai apskatei, daudzi bija pārliecināti, ka sieviete ir bērnu aukle.

Tika uzskatīts, ka sieviete ir aukle

Videoklips skatīts jau miljonu reižu un joprojām priecē cilvēkus. Taču šobrīd karstu diskusiju raisa fakts, kāpēc pat atsevišķi pasaules mēroga mediji pieņēma, ka profesora Kellija sieva, Kim Junga, bija aukle.

Plašumā vēršas jautājums par pieņēmumiem par rases, dzimuma un jauktas rases pāriem. Cik tas bija pamatoti - uzskatīt, ka video redzamā sieviete ir aukle?

Tas pierāda, ka sabiedrība baltsās uz rasu stereotipiem un pieņēmumiem, ka aziātiskas izcelsmes sievietes bieži vien tiek algotas kā mājkalpotājas un auklītes ģimenēs, kur abi vecāki strādā ilgas stundas.

Saistītie raksti

Reklāma

1) It's his wife, not a nanny or maid

2) She has a name, Jung-a Kim

3) Cute kids

4) Life happens ❤️

5) 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/3NFVATjy50— Maria Chong (@mariachong) March 10, 2017

It's SHOCKING how many white people in the sub-tweets assume his wife must be his nanny despite it clearly saying Jung-a Kim is his wife. https://t.co/9m60tOIcff— Emma 🙈🙉🙊 (@EmmaofEngland) March 10, 2017

the fact that everyone assumed the Asian woman who ran in after the kids was the nanny and not that mans wife is trash on so many levels— black history heaux (@localblactivist) March 12, 2017

Nothing about the woman's *behavior* in that video was unique to nannies. You thought she was the nanny because she's asian.— Ashley C. Ford (@iSmashFizzle) March 10, 2017

@JOE_co_uk Damn, check out the people assuming the woman's the nanny even though the he works in Korea and has an Asian wife. #CasualRacism— HistoryWoman (@HelenRBarton) March 10, 2017

Negaidīts pavērsiens tika piedzīvots brīdī, kad profesors Roberts Kellijs tiešsaistē no savām mājām sniedza interviju Lielbritānijas raidsabiedrībai BBC – istabā viens pēc otra ienāca abi viņa mazgadīgie bērni. Kellijs ir Dienvidkorejas Pusanas Nacionālās univesristātes politikas zinātnes profesors.

Viņš BBC tiešraidē sniedza savu komentāru pār jaunākiem notikumiem Dienvidkorejā, kur piektdien no amata atcelta valsts prezidente.

Eksperts uz neparasto situāciju reaģējis ļoti veiksmīgi un intervija noritējusi veiksmīgi.