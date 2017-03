Brazīlijas prezidents «ļauno garu» dēļ izvācies no oficiālās rezidences

Brazīlijas prezidents izvācies no savas oficiālās rezidences galvaspilsētā Brazīlijā «sliktas enerģijas» un spoku dēļ.

Mišels Temers (76) un viņa sieva, bijusī skaistumkaraliene Marsela (33) ir pametuši modernisma stilā celto pili un ievākušies mazākā rezidencē, kur parasti mitinās Brazīlijas viceprezidents, ziņo Lielbritānijas medijs «The Telegraph».

Viņš apgalvo, ka viņam un viņa sievai nav patikusi atmosfēra Alvoradas pilī, kuru radījis valsts slavenākais arhitekts Oskars Nīmeiers.

Futūristiskā celtne, kas celta piecdesmito gadu beigās, atrodas uz pussalas. Plašajā rezidencē ir peldbaseins, kapela, kinoteātris un helikopteru lidlauks. Vienīgais, kuŗs tur esot juties komfortabli, bija pāra septiņus gadus vecais dēls Mihelzinjo, apgalvo prezidents.

«Es tur jutu ko dīvainu. Jau no pirmās nakts tur nebija iespējams gulēt. Enerģija nebija laba,» Temers atklājis vietējam medijam «Veja». «Marsela juta to pašu. Tikai Mihelzinjo, kurš skraidīja no viena gala līdz otram, tur patika.»

«Mēs pat sākām brīnīties – vai tur varētu būt spoki?» viņš stāsta laikrakstam. Viņa sieva esot izsaukusi priesteri, lai viņš izdzen no rezidences ļaunos garus, taču bez panākumiem. Tāpēc ģimene pārvākusies uz mazāku rezidenci, kur Tēmers mitinājies jau iepriekš, kad bija viceprezidents.

Tēmera politiskā karjera šobrīd ir uz jautājuma zīmes, jo tiek izmeklēta viņa kampaņas, iespējams, nelegāla finansēšana. Viņš tiek apsūdzēts par labuma gūšanu no nelegāliem ziedojumiem, kad 2014. gadā kandidēja prezidents vēlēšanās. Ja federālie tiesneši viņu atzīs par vainīgu, tad 2014. gada vēlēšanu rezultāti var tikt anulēti.

Brazīlijas lielākais inženierijas uzņēmums tiek apsūdzēts nelegālā Tēmera un viņa līdzgaitnieces Dilmas Rusefas finansēšanā. Šī iemesla dēļ viņa popularitāte vidusmēra brazīliešu vidū ir strauji kritusies.

