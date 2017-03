Pret NATO noskaņots igauņu aktīvists pērnvasar draudējis uzspridzināt lidmašīnu

Cilvēks, kurš pagājušā gada vasarā islāmistu radikāļu vārdā draudēja uzspridzināt ceļā no Igaunijas uz Vāciju esošu lidmašīnu, ir aktīvists Vladislavs Pellings, kurš ir mēģinājis kļūt pazīstams ar paziņojumiem, kas vērsti pret NATO, ziņo laikraksts «Postimees».

Otrdien Pellingam paredzēts stāties tiesas priekšā. Viņš apsūdzēts par sabiedriskās kārtības traucēšanā un viņam draud līdz piecu gadu cietumsods.

Lai aizturētu Pellingu, kurš 25.jūlijā aptuveni divos naktī telefoniski izteica viltus draudus par lidmašīnā it kā ievietotu bumbu un apgalvoja, ka runā teroristiskā grupējuma «Islāma valsts» vārdā, Igaunijas Drošības policijai bija nepieciešams pusgads. Un, lai gan zvanītājs, kurš runāja angļu valodā, izmantoja vietējo mobilā tālruņa numuru un zvanīja no Igaunijas teritorijas, noteikt viņa personību nebija vienkārši.

Pellings izdarījis visu, lai apgrūtinātu savu aizturēšanu, raksta «Postimees». Viņu identificēt tik sarežģīti bijis tāpēc, ka viņš zvanījis no biezi apdzīvota rajona.

Tallinā dzīvojošais Pellings tika aizturēts 2.februārī un viņam tika noteikts drošības līdzeklis apcietinājums. Savu vainu viņš ir atzinis. Pellinga rīcības motīvus Igaunijas ģenerālprokuratūra neatklāj.

Foto: Postimees/LETA

Pellings vairākus gadus mēģināja pievērst Igaunijas sabiedrības uzmanību, sūtot aicinājumus Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, kā arī iepriekšējam ASV prezidentam Barakam Obamam un pašreizējam Savienoto Valstu prezidentam Donaldam Trampam. Šajās vēstulēs Pellings aicināja nepieļaut, lai NATO Igaunijā izraisītu bruņotu konfliktu, jo viņš nevēloties redzēt savu dzimto pilsētu Tallinu drupās.

No plašsaziņas līdzekļiem par Pellinga aktivitātēm ziņoja tikai Kremļa propagandas medijs «Sputnik». Pellinga aicinājumu Obamam, kuru viņš 2015.gadā ievietoja videoapmaiņas vietnē «YouTube», tur noskatījušies 350 cilvēku.

Foto: Postimees/LETA

33 gadus vecais Pellings ir parlamentā nepārstāvētās Igaunijas Nacionālās partijas aktīvists. Šī partija pasludinājusi sevi par Igaunijas krievvalodīgo interešu aizstāvi.

Jau ziņots, ka 25.jūlijā Tallinas lidostai un Drošības policijai piezvanīja vīrietis, kurš apgalvoja, ka esot no grupējuma «Islāma valsts», un paziņoja, ka viņam esot nodoms nedēļas laikā uzspridzināt kādu no lidmašīnām, kas veic reisu no Igaunijas uz Vāciju.