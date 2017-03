Par draudiem uzspridzināt lidmašīnu igauņu aktīvistam piespriests sods

Igaunijas Harju apriņķa tiesa pirmdien piesprieda četru mēnešu ieslodzījumu pret NATO noskaņotajam aktīvistam Vladislavam Pellingam, kurš pagājušajā vasarā telefoniski izteica viltus draudus uzspridzināt no Igaunijas uz Vāciju ceļā esošu pasažieru lidmašīnu, uzdodoties par teroristu grupējuma «Islāma valsts» pārstāvi.

Tiesa atzina 33 gadus veco Pellingu par vainīgu sabiedriskās kārtības smagā pārkāpumā un piesprieda viņam divu gadu sešu mēnešu cietumsodu. No šī termiņa Pellingam ieslodzījumā jāpavada četri mēneši, bet divi gadi un divi mēneši ir nosacītais cietumsods ar trīs gadu pārbaudes laiku. Par ieslodzījuma termiņa sākumu tiek uzskatīts 2.februāris, kad Pellings tika aizturēts.

Par šādu nodarījumu Pellingam draudēja līdz pieciem gadiem ilgs ieslodzījums, taču Pellings savu vainu atzina un vienojās par sadarbību ar prokuratūru, tāpēc viņam piespriestais sods ir daudz mazāks.

Jau ziņots, ka 25.jūlijā apmēram divos naktī Tallinas lidostai un Drošības policijai piezvanīja vīrietis, kurš apgalvoja, ka esot no grupējuma «Islāma valsts», un paziņoja, ka viņam esot nodoms nedēļas laikā uzspridzināt kādu no lidmašīnām, kas veic reisu no Igaunijas uz Vāciju.

Laikraksts «Postimees» otrdien ziņo, ka Igaunijas Drošības policijai nebija vienkārši identificēt Pellingu, tāpēc viņa aizturēšana prasījusi tik ilgu laiku. Lai gan zvanītājs, kurš runāja angļu valodā, izmantoja vietējo mobilā tālruņa numuru un zvanīja no Igaunijas teritorijas, Pellings izdarījis visu, lai apgrūtinātu savu aizturēšanu, raksta «Postimees». Viņu identificēt tik sarežģīti bijis tāpēc, ka viņš zvanījis no biezi apdzīvota rajona.

«Postimees» vēsta, ka Pellings vairākus gadus mēģināja pievērst Igaunijas sabiedrības uzmanību, sūtot aicinājumus Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, kā arī iepriekšējam ASV prezidentam Barakam Obamam un pašreizējam Savienoto Valstu prezidentam Donaldam Trampam. Šajās vēstulēs Pellings aicināja nepieļaut, lai NATO Igaunijā izraisītu bruņotu konfliktu, jo viņš nevēloties redzēt savu dzimto pilsētu Tallinu drupās.

No plašsaziņas līdzekļiem par Pellinga aktivitātēm ziņoja tikai Kremļa propagandas medijs «Sputnik». Pellinga aicinājumu Obamam, kuru viņš 2015.gadā ievietoja videoapmaiņas vietnē «YouTube», tur noskatījušies 350 cilvēku.

Pellings ir parlamentā nepārstāvētās Igaunijas Nacionālās partijas aktīvists. Šī partija pasludinājusi sevi par Igaunijas krievvalodīgo interešu aizstāvi.

