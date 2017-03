Tusks: «Ja kāds redz fašismu Roterdamā, viņš ir pilnīgi atrauts no realitātes»

Eiropas Savienības (ES) institūciju vadītāji trešdien kā «atrautu no realitātes» kritizēja Turcijas atļaušanos Vāciju un Nīderlandi salīdzināt ar nacistiem, uzsverot, ka šādā rīcība nav savienojama ar Ankaras ambīcijām iestāties blokā.

Eiropadomes prezidents Donalds Tusks norādīja, ka neviens nedrīkst ar nacistiem salīdzināt Nīderlandes lēmumu aizliegt Turcijas aģitācijas pasākumus.

«Ja kāds redz fašismu Roterdamā, viņš ir pilnīgi atrauts no realitātes. Mēs visi izrādām solidaritāti Nīderlandei,» viņš paziņoja uzrunā Eiropas Parlamentam (EP) Strasbūrā.

Reklāma

Tusks šo paziņojumu atkārtoja arī nīderlandiešu valodā, izpelnoties aplausus.

Tikmēr Eiropas Komisijas (EK) prezidents Žans Klods Junkers atzina, ka Turcijas valdības salīdzinājumi viņu ir šokējuši.

«Es nekad nepieņemšu nacistu un [mūsdienu] valdību salīdzināšanu,» viņš uzsvēra.

«Ir pilnīgi nepieņemami, ja jūs veicat šādus salīdzinājumus ar to laiku. Tas, kas to dara attālina sevi no Eiropas un necenšas iekļauties Eiropā,» piebilda Junkers.

Turcija pirmo reizi pieteicās iestājai blokā 1987.gadā, bet uzņemšanas sarunas sākās 2005.gadā. Līdz šim sarunu progress bijis lēns.

Jau vēstīts, ka attiecības starp Turciju un Eiropas valstīm ir pasliktinājušās saistībā ar Eiropas pilsētās plānotiem mītiņiem, kuros Turcijas ministri aģitētu tur dzīvojošos Turcijas pilsoņus 16.aprīlī gaidāmā referendumā balsot par Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdoana pilnvaru paplašināšanu.

Nīderlande sestdien neļāva Turcijas ministriem uzstāties turku mītiņos Roterdamā, lai pārliecinātu viņus gaidāmajā Turcijas referendumā balsot par prezidenta Erdoana pilnvaru paplašināšanu.

Nīderlande anulēja nolaišanās atļauju Turcijas ārlietu ministra Mevlita Čavušolu lidmašīnai. Kad uz Roterdamu no Vācijas atbrauca Turcijas ģimeņu lietu ministre Fatma Betila Sajana Kaja, viņa netika ielaista Turcijas konsulātā Roterdamā un pēc vairākas stundas ilgām sarunām tika izraidīta no Nīderlandes un eskortēta atpakaļ uz Vācijas robežu.

Protestējot pret Nīderlandes lēmumu, naktī uz svētdienu Roterdamā notika plaši protesti, kuros piedalījās galvenokārt turku izcelsmes iedzīvotāji. Lai savaldītu protestētājus, policija izmantoja spēku.

Turcija solīja nepalikt atbildi parādā, un Erdoans nosauca nīderlandiešus par «fašistiem, nacistu pēctečiem, kas neko nesaprot no politikas vai starptautiskās diplomātijas».

Vācijā vietējās varasiestādes arī aizliegušas vairākus mītiņus ar Turcijas politiķu dalību.

Erdoans Vācijas rīcību pielīdzinājis «nacistu praksei».

Saistītie raksti