Pirmie rezultāti: Nīderlandes vēlēšanās uzvar premjera partija

Trešdien notikušajās Nīderlandes parlamenta vēlēšanās visvairāk balsu ieguvusi pašreizējā premjerministra Marka Rites pārstāvētā liberāli konservatīvā Tautas partija brīvībai un demokrātijai (VVD), liecina pirmie rezultāti pēc 10,3% balsu saskaitīšanas.

Saskaņā ar šiem rezultātiem, par kuriem ziņoja vietējā televīzija un kas vēl var ievērojami mainīties balsu skaitīšanas gaitā, VVD ieguvusi 32 no 150 parlamenta deputātu vietām.

Otrajā vietā ir kristīgie demokrāti (CDA) ar 21 deputātu vietu, bet trešajā vietā ir Gērta Vildersa vadītā galēji labējā Brīvības partija (PVV) ar 20 deputātu vietām.

Par premjera partijas uzvaru liecina arī nobalsojušo vēlētāju aptaujas. Saskaņā ar tām VVD ir pirmajā vietā ar 31 no 150 parlamenta deputātu vietām, savukārt PVV, CDA un centriskā partija D66 ieguvušas pa 19 mandātiem katra un dala otro vietu, liecina sabiedriskās domas pētniecības uzņēmuma «Ipsos» aplēses.

Nobalsojušo vēlētāju aptaujas «Ipsos» veica pie 43 no 9300 vēlēšanu iecirkņiem, un to pieļaujamās statistiskās kļūdas robeža ir plus mīnus divi procentpunkti.

Iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, kas notika 2012.gadā, VVD ieguva 40 deputātu vietas, CDA – 13, PVV – 12, un D66 – 12. Salīdzinājumā ar tām VVD deputātu vietu skaits ir samazinājies, bet CDA, PVV un D66 tas ir palielinājies.

Kā ziņots, visas dienas gaitā bija vērojama augsta vēlētāju aktivitāte, un eksperti lēš, ka tā varētu sasniegt 80%, kas ir ievērojami vairāk nekā 2012.gadā, kad pie balsošanas urnām devās nepilni 75% balsstiesīgo vēlētāju.

