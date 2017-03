ASV tiesneši bloķējuši Trampa pārskatīto ieceļošanas aizliegumu

ASV federālie tiesneši Merilendā un Havaju salās bloķējuši prezidenta Donalda Trampa pārskatīto ieceļošanas aizliegumu.

Tiesa Merilendas štatā ceturtdien apturēja Trampa rīkojuma galveno punktu uz 90 dienu ilgu periodu aizliegt izsniegt vīzas Sīrijas, Irānas, Lībijas, Somālijas, Jemenas un Sudānas pilsoņiem.

Apgabaltiesas tiesnesis Teodors Čuangs norādīja, ka prasītāji, visticamāk, panāktu sev labvēlīgu lēmumu un tiesa nolemtu, ka Trampa rīkojums pārkāpj ASV konstitūcijā paredzēto aizliegumu diskriminēt pēc reliģiskā principa, jo šo sešu valstu pilsoņi nospiedošā vairākumā ir musulmaņi.

Pirms tam Trampa lēmumu bloķēja arī federālais tiesnesis Havaju salās.

ASV apgabaltiesas tiesnesis Deriks Vatsons pieņēma šo lēmumu, kad bija uzklausījis argumentus Havaju štata pieprasījumā pieņemt pagaidu rīkojumu par šī aizlieguma apturēšanu.

Tiesneša lēmums nozīmē, ka Trampa 6.martā parakstītais pārskatītais izpildrīkojums par imigrācijas ierobežošanu ceturtdien nestāsies spēkā.

Uzrunājot atbalstītājus Našvilā, Tenesī štatā, Tramps trešdienas vakarā kritizēja Vatsona lēmumu kā «briesmīgu», vainojot tiesnesi politiski motivētā rīcībā.

Abi tiesneši savos lēmumos atsaukušies uz Trampa iepriekš pret musulmaņiem vērstajiem komentāriem.

Arī Trampa sākotnējais rīkojums tika apturēts federālajās tiesās. Trampa administrācija bija uzskatījusi, ka ar pārskatīto rīkojumu tai būs izdevies atrisināt tiesiskās bažas.

Tramps mītiņā arī norādīja, ka būtu vēlējies saglabāt sākotnējo rīkojumu un lika saprast, ka viņa administrācijai vajadzētu panākt tā ieviešanu.

Vairāk nekā seši štati ir mēģinājuši apturēt šo ieceļošanas aizliegumu. Federālās tiesas Mērilendas, Vašingtonas un Havaju štatos trešdien uzklausīja argumentus par to, vai tas būtu īstenojams.

Havaju štats savos argumentos pieminēja, ka šis aizliegums ir diskriminējošs uz pavalstniecības pamata un neļautu štata iedzīvotājiem uzņemt radiniekus no sešām musulmaņu valstīm, uz kurām attiecas šis aizliegums.

Havaju štats arī uzsvēra, ka aizliegums kaitētu štata tūrisma nozarei un iespējām uzņemt studentus un strādājošos no ārvalstīm.

Trampa rīkojums paredz uz 90 dienu ilgu periodu aizliegt izsniegt vīzas Sīrijas, Irānas, Lībijas, Somālijas, Jemenas un Sudānas pilsoņiem.

Atšķirībā no iepriekšējā, 27.janvārī parakstītā rīkojuma, no šo valstu saraksta izslēgta Irāka, kas piekritusi «pastiprinātai sadarbībai ar ASV valdību to savu pilsoņu pārbaudēs, kuri pieprasījuši vīzas ieceļošanai Savienotajās Valstīs».

Turklāt jaunā rīkojuma tekstā skaidri norādīts, ka pagaidu ieceļošanas ierobežojumi neattiecas uz tiem minēto sešu valstu pilsoņiem, kuriem jau ir legālas tiesības uzturēties ASV.

Rīkojums arī paredz uz 120 dienām aptur jebkādu bēgļu ierašanos ASV teritorijā. Šis aizliegums neattiecas uz tiem bēgļiem, kuri jau saņēmušu Valsts departamenta atļauju ierasties ASV.

Pēc pagaidu bēgļu ieceļošanas aizlieguma termiņa beigām ASV uzņemto patvēruma meklētāju skaits 2017.fiskālajā gadā nedrīkstēs pārsniegt 50 000.

