Patiess stāsts: Tēvs 13 gadus veco meitu pārdod svešam vīrietim

Viņa bijusi pēdējā no «pārdošanai paredzētajām māsām» un, iespējams, laimīgākā no visām. Dažas nedēļas pēc ierašanās Jemenā viņas 14 gadus veco māsu atdeva vīrietim, kuru iepriekš dēvēja par «onkuli». Neilgi pēc tam viņas otra māsa, kurai bija 17 gadi, kāzu naktī izdarīja pašnāvību, jo tika pārdota 60 gadus vecam vīrietim.

Redzot abu māsu briesmīgo likteni, Gabriela apņēmās pati izvēlēties sev vīru, lai kaut vismaz nedaudz būtu savas dzīves pavēlniece. Viņa atradusi 18 gadus vecu vietējo jaunieti, taču viņš pēc sešām laulībā pavadītām nedēļām nomiris. Dažus mēnešus vēlāk viņa atkal tika pārdota – vienai no Jemenas pārtikušākajām ģimenēm.

«Kā maza meitene, kura uzaugusi Anglijā, es nevarēju iedomāties, ka tajā vecumā jau būšu divreiz precējusies, kā arī būšu stāvoklī uzreiz pēc otrajām laulībām. Es dzīvoju ciematā bez ūdensapgādes, elektrības, policijas, skolas vai slimnīcas, tā kā mēs bijām izolēti no visas pārējās pasaules,» atklāj Gabriela.

Bērnu laulības ciematā nebija retums – teju ikviena meitene bija izprecināta gluži tādā pašā vecumā kā Gabriela. Bieži vien par sievām tika izdotas arī jaunākas meitenes, kuru smalkie ķermeņi vēl nebija gatavi radīt dzīvību.

«Grūtos laikos mēs centāmies cita citai palīdzēt, kā nu vien varējām, taču daudzas meitenes nesaprata, ka tiek izmantotas – viņām tā bija normāla dzīve. Sāpes, kurām es tiku pakļauta, bija neiedomājamas – fiziskās, emocionālās, seksuālās un garīgās. Es to saucu par mocībām, jo zināju, ka katru dienu būs jāpamostas tai pašā murgā, iespējas izbēgt nebija,» viņa raksta.

Bija nepieciešami 17 gadi, lai Gabriela kopā ar saviem pieciem bērniem nokļūtu atpakaļ Anglijā. Punktu uz i pielicis fakts, ka Gabrielas vīrs finansiālu problēmu dēļ vēlējies pārdot vienu no viņu meitām. Kopā ar visiem bērniem viņa aizbēga pie tēva. Viņš par šādu meitas rīcību bijis nikns, taču nācās viņu uzņemt, jo uz to uzstāja ciema vecākie.

Taču arī pie tēva nekādā mierīgā dzīve nav bijusi. Viņš piekāva Gabrielas divgadīgo dēlēnu, kā arī piedraudēja meitai ar ieroci.

«Man bija jābēg, vai es mirtu,» viņa atklāj «Daily Mail». «Es gaidīju, kamēr visi būs aizmiguši, paņēmu bērnus un gāju daudzus kilometrus līdz ceļam, no kurienes nostopēju automašīnu, kas mūs aizveda līdz manai māsai uz pilsētu.» Viņa tad arī palīdzējusi Gabrielai nokļūt Lielbritānijas vēstniecībā. Pēc 12 mēnešu ilgas slēpšanās viņa beidzot nokļuva atpakaļ mājās.

Savu stāstu Gabriela pēcāk aprakstījusi un izdevusi grāmatā «Tēva nodevība» («A Father's Betrayal»).

Visā pasaulē bērni tiek pakļauti piespiedu laulībām. Iemesli ir dažādi – nabadzība, kultūra, tradīcijas un reliģija. Valdības šā barbarisma izskaušanā ir šķietami bezspēcīgas. Tam ir jāmainās.

