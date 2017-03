ES piešķir Ukrainai 600 miljonus eiro ekonomikas stabilizēšanai

Ukrainian President Petro Poroshenko gestures during a news conference after a meeting with U.S. Vice President Joe Biden in Kiev, Ukraine, January 16, 2017. REUTERS/Gleb Garanich. Foto: REUTERS/Scanpix

Eiropas Savienība (ES) ceturtdien vienojās piešķirt Ukrainai aizdevumu 600 miljonu eiro apmērā tās ekonomikas stabilizēšanai. Līdz ar to ES kopš 2014.gada Ukrainai makrofinansiālo palīdzību (MFA) piešķīrusi 2,8 miljardu eiro apmērā. Kā pavēstīja Eiropas Komisija (EK), MFA programma palīdzējusi Ukrainai saņemt starptautisko finansējumu un īstenot ES atbalstītās reformas korupcijas izskaušanai un ekonomikas restrukturizēšanai. Reklāma Ukraina savus solījumus lielākoties ir pildījusi, norādīja EK. «Ukraina ir paveikusi ievērojamu darbu tās ekonomika stabilizēšanā un reformēšanā, neskatoties uz konfliktu tās zemē,» paziņoja EK priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis. «Ar šodien piešķirtajiem līdzekļiem ES atkārtoti apliecina savu apņemšanos atbalstīt Ukrainu tās centienos saglabāt stabilitāti un nodrošināt ekonomisko atlabšanu valstī.»