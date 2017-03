Lavrovs par leģionāru gājienu Rīgā: tas ir apkaunojums Eiropas Savienībai un NATO

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs piektdien kaunināja Eiropas Savienību (ES) un NATO saistībā ar 16.marta leģionāru gājienu Rīgā.

«Esam dziļi nobažījušies par mēģinājumiem vairākās Eiropas valstīs pievērt acis uz pieaugošajām neonacistiskajām tendencēm, sistemātiskajiem vandalisma aktiem pret Otrā pasaules kara laika pieminekļiem un apbedījumiem,» Lavrovs teica, Maskavā tiekoties ar Krievijas bezpeļņas organizāciju pārstāvjiem.

«Uz zināmo vaimanu par liberālo eiropeisko vērtību apdraudējumu fona mēs novērojam tā dēvēto jēru klusēšanu saistībā ar regulāru atbalstu neonacistu gājieniem Latvijā,» uzsvēra Krievijas ārlietu ministrs.

«Tas ir apkaunojums Eiropas Savienībai un NATO, šī rīcība, kas attaisno miljoniem bojāgājušo piemiņas aizskaršanu, ignorē Nirnbergas tribunāla lēmumus, ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas par nacisma heroizācijas nepieļaujamību,» viņš paziņoja.

Savukārt Krievijas pastāvīgais pārstāvis Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO) Aleksandrs Lukaševičs apsūdzējis Latvijas varasiestādes EDSO principu pārkāpšanā.

«Mēs aicinām [EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroju] ODIHR pievērst rūpīgu uzmanību situācijai Latvijā un aicināt valsts institūcijas izbeigt atbalstu neonacistiem vai to ignorēšanu un ievērot EDSO saistības cīnīties pret rasismu, agresīvu nacionālismu vai neonacismu,» paziņoja Lukaševičs.

«Ir pienācis laiks Rīgai beidzot atzīt acīmredzamus faktus - SS veterānu un viņu atbalstītāju pulcēšanās ir miljonu Otrā pasaules kara upuru piemiņas aizskārums,» viņš sacīja. «Ir nepieņemami ar iecietību izturēties pret ultraradikālām kustībām, kas, maskējoties aiz izteikšanās un pulcēšanās brīvības, slavina nacistus un viņu līdzzinātājus,» klāstīja Krievijas diplomāts.

«Piemēri ir mums visapkārt - jau vairākus gadus vienā no mūsu kaimiņvalstīm nacionālisti ar nacistisko simboliku spīdzina un nogalina cilvēkus viņu uzskatu dēļ,» Lukaševičs paziņoja, ar to acīmredzot domājot Ukrainu.

«Jebkurā gadījumā ne Vašingtona, ne Londona, ne Parīze par šo jautājumu nekādus paziņojumus nav paudusi. Turklāt nekāda reakcija nav bijusi no Eiropas Savienības vadības, kas steidz asi izteikties par citiem,» viņš pauda.

«Patiesībā (..) faktiski tiek reabilitēti un slavināti tie, kuri «Waffen SS» latviešu brīvprātīgā leģiona rindās pastrādāja daudzus noziegumus Krievijā, Baltkrievijā un Polijā,» turpināja Krievijas diplomāts.

«Vienlaikus Latvijas varasiestādes uzstājīgi mēģina šos militāros noziedzniekus atainot kā brīvības cīnītājus. Latvijas valstiskuma pasludināšanas simtgades priekšvakarā tādi neonacistu pasākumi rada jautājumu par to, kāda veida vēsturiskos panākumus mūsdienu Latvijā uzskata par piemēru,» viņš izteicās.

Jau vēstīts, ka Krievijas Ārlietu ministrija (ĀM) ceturtdien nosodīja Rīgas centrā notikušo leģionāru piemiņas dienas gājienu, mudinot arī starptautisko sabiedrību paust savu reakciju.

Ceturtdien Rīgā leģionāru piemiņas gājienā piedalījās aptuveni 2000 cilvēku, žurnālistiem apliecināja Latvijas Valsts policijas (VP) Galvenās Kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs. Gājiena dalībnieku skaits šogad bija nedaudz pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet bija samazinājies gājiena vērotāju un interesentu skaits.

Kopumā VP vērtējumā pasākums noritēja bez būtiskiem starpgadījumiem, tomēr pieci cilvēki tika aizturēti.

Leģionāru piemiņas gājiens notika no Jāņa baznīcas līdz Brīvības piemineklim, kur tā dalībnieki nolika ziedus. Gājienā piedalījās arī vairāki Saeimas deputāti no apvienības «Visu Latvijai»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK. Dalībnieki dziedāja patriotiskas dziesmas, dažiem no viņiem rokās bija plakāti, uz kuriem rakstīts «Mēs sakām nē nacismam un komunismam», kā arī bilde ar pārsvītrotu Ādolfu Hitleru un Josifu Staļinu, pie kuras uzrakstīts «Nē - Hitlera un Staļina režīmiem».

Savukārt latviešu leģiona atceres pasākumus Lestenē ceturtdien apmeklējuši apmēram 500 cilvēki.

