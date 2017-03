Pētījums: Ukrainai ir nepietiekami resursi, lai cīnītos ar Krievijas propagandu

Ukrainā nav reālas un praktiskas pieredzes cīņā ar propagandu, un tai pieejamie līdzekļi ir ļoti ierobežoti, teikts Latvijas Universitātē (LU) prezentētā, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra pasūtītā pētījuma prezentācijā par humora izmantošanu kā stratēģiskās komunikācijas rīku.

Ar secinājumiem par Ukrainas medijos un sociālajos tīklos ievietoto informāciju, kas vērsta uz to, lai izsmietu Krievijas propagandu, dalījās profesors no Ukrainas Maksims Kijaks. Viņš uzsver, ka cīņā pret Krievijas propagandu aktīvi iesaistās civiliedzīvotāji un kaujās iesaistītie brīvprātīgie, kuri tādējādi aizvieto oficiālās Ukrainas varas iestādes, kurām tas būtu jādara.

Viņš arī atzīmē, ka cīņā pret Krievijas propagandu nav sistemātiskas pieejas, līdz ar to sabiedrība, izmantojot humoru, cīņā iesaistās spontāni un pēc savas iniciatīvas.

Prezentācijas laikā tika minēti daži piemēri Krievijas propagandas izsmiešanā. Piemēram, ANO Starptautiskajā tiesā Hāgā, izskatot lietu starp Ukrainu un Krieviju, Krievijas pārstāvis paziņojis, ka separātisti cīņā pret Ukrainas spēkiem izmanto no ogļu raktuvēm paņemtus ieročus un tankus. Par šo gadījumu sociālajos medijos Ukrainā tika izveidoti vairāki attēli un karikatūras, parodējot šos izteikumus. Vienā no attēliem separātisti attēloti kā rūķi, bet citā, shēmā attēlots izrakteņu ieguves process raktuvēs, kur rokot aizvien dziļāk, iespējams atrast arvien jaunus tankus un ieročus.

Konkrētā pētījuma daļa pievērsās humora izmantošanas izpētei Ukrainas medijos, lai paustu solidaritāti un morāli atbalstītu sabiedrību Krievijas agresijas laikā no 2014.gada līdz 2016. gadam.

Pētījuma daļas piemēri ņemti no dažādiem Ukrainas medijiem, to starpā televīzijas un preses, tāpat arī no sociālajiem medijiem.

