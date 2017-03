Tramps, tiekoties ar Merkeli, pauž spēcīgu atbalstu NATO

ASV prezidents Donalds Tramps, piektdien Baltajā namā tiekoties ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, paziņoja par «spēcīgu atbalstu» NATO, vienlaikus uzsverot, ka dalībvalstīm «jāmaksā tas, kas tām pienākas».

«Es kanclerei Merkelei atkārtoju savu spēcīgo atbalstu NATO, kā arī nepieciešamību mūsu NATO sabiedrotajiem maksāt to godīgu daļu par aizsardzību,» kopīgā preses konferencē ar Merkeli pavēstīja Tramps. «Daudzas no valstis no iepriekšējiem gadiem ir parādā milzīgas summas un tas ir ļoti negodīgi pret ASV. Šīm valstīm ir jāmaksā, kas tām pienākas.»

Tāpat tikšanās laikā Tramps uzsvēra, ka Ukrainas krīze jāatrisina mierīgā ceļā.

Tramps reportieriem pavēstīja, ka ir pateicīgs par Merkeles padomiem un partnerattiecībām centienos «atrisināt konfliktu Ukrainā, kur mēs ideālā gadījumā vēlamies mierīgu atrisinājumu».

Runājot par imigrāciju, ASV prezidents norādīja, ka imigrācija ir «privilēģija», nevis «tiesības».

«Mums ir jāaizsargā savi pilsoņi no tiem, kas cenšas izplatīt vardarbību,» sacīja Tramps. «Imigrācija ir privilēģija, nevis tiesības un pirmajā vietā vienmēr jābūt mūsu pilsoņu drošībai.»

Savukārt Merkele pavēstīja, ka ir pateicīga par uzņemšanu Baltajā namā un iespēju viņai un Trampam apspriest plašu jautājumu spektru.

Viņa sacīja, ka ar Trampu apspriedusi Vācijas ieguldījumu NATO un militāro līdzdalību Afganistānā, ko Berlīne turpinās.

Merkele arī pavēstīja, ka ir «ļoti pateicīga», ka Trampa administrācija atbalsta Minskas procesu. «Ukrainā ir jābūt drošam risinājumam,» norādīja Merkele.

