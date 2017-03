Divu vieglo lidmašīnu sadursmē virs lielveikala pie Monreālas viens bojāgājušais

Wreckage from a plane crash sits in a parking lot in Saint-Bruno, Quebec, on Friday, March 17, 2017. Two small planes have collided over a major shopping mall south of Montreal. (Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP). Foto: RYAN REMIORZ / TT NYHETSBYRÅN

Kanādas Kvebekas provincē uz dienvidiem no Monreālas piektdien sadūrās divas vieglās lidmašīnas gaisā virs lielveikala, katastrofā ir gājis bojā viens cilvēks un ievainoti trīs, paziņoja Kvebekas sabiedriskās drošības ministrs Martēns Kuatē. Vienas lidmašīnas pilots gāja bojā, bet otras lidmašīnas pilots tika nopietni ievainots, pavēstīja policija. Viena lidmašīna ietriecās lielveikala «Promenades Saint-Bruno» jumtā, bet otra nogāzās autostāvvietā 20 metru attālumā no vienas no lielveikala galvenajām ieejām. Reklāma Abas lidmašīnas bija «Cessna 152», kas piederēja netālu esošajai firmas «Cargair» aviācijas skolai, paziņoja Kanādas transporta drošības pārvalde, kas uzsākusi katastrofas izmeklēšanu. Katastrofa notika saulainā un skaidrā laikā, un tās cēlonis nav zināms. Sarunās starp kontroltorni un lidmašīnu pilotiem dispečers vienam no viņiem lūdza pagriezties pa kreisi, «lai izvairītos no satiksmes». «Vai jūs klausāties?» dispečers jautāja šim pilotam, sakot, ka viņš ir tikai 800 metru attālumā no otras lidmašīnas. Abas lidmašīnas bija izlidojušas uz Sentibēras lidostu, kurā ir bāzējusies «Cargair» aviācijas skola un kas atrodas nepilnus 400 metrus no minētā lielveikala.