Kanāda atvainojas trim pilsoņiem, kas aizturēšanas laikā spīdzināti Sīrijā

Kanādas valdība piektdien formāli atvainojās trīs saviem pilsoņiem par spīdzināšanu Sīrijā, kurā netieši bijušas iesaistītas arī Kanādas amatpersonas. Valdības izplatītajā paziņojumā teikts, ka ir panākts mierizlīgums civilajās tiesvedībās ar trim Kanādas pilsoņiem Abdulāhu Almalki, Ahmadu abu Elmāti un Muajedu Nuredinu, kurus pēc 2001.gada 11.septembra teroraktiem aizturēja un spīdzināja Sīrijā. Apcietinājumā viņi atradās līdz 2004.gadam. «Kanādas valdības vārdā mēs vēlamies atvainoties Almalki kungam, abu Elmāti kungam un Nuredina kungam un viņu ģimenes locekļiem par jebkādu Kanādas amatpersonu iespējamo iesaisti viņu aizturēšanā un neatbilstošā attieksmē ārvalstīs un par tās rezultātā nodarīto kaitējumu,» lasāms Kanādas sabiedrības drošības ministra Ralfa Gudeila un ārlietu ministres Kristijas Frīlendas kopīgajā paziņojumā. Reklāma Tajā nav izklāstīts, kādu tieši vienošanos ar trim pilsoņiem ir panākusi Kanādas valdība. Starptautiskā cilvēktiesību aizsardzības organizācija «Amnesty International» apsveica vienošanos un paziņoja, ka tā ietver arī finansiālu kompensāciju. 2004.gadā atbrīvotā trijotne vērsās tiesā pret Kanādas valdību par nodarīto kaitējumu. Pērn septembrī Kanādas ziņu kanāls CBC ieguva ekskluzīvus dokumentus, kas liecina, ka Kanādas amatpersonas norādīja Sīrijas amatpersonām, kādus jautājumus uzdot vīriešiem, kas bija aizturēti un tika spīdzināti. «Mēs ceram, ka šodien spertie soļi palīdzēs viņiem un viņu ģimenēm, cenšoties sākt jaunu un cerību pilnu savas dzīves nodaļu,» pausts Kanādas ministru paziņojumā. Līdzīgā lietā 2002.gadā Kanādas pilsonis datorinženieris Māers Arars tika spīdzināts cietumā Damaskā, kur viņu pēc Kanādas amatpersonu ziņojuma nogādāja ASV amatpersonas. Tomēr vēlāk Kanādas amatpersonas atcēla visas aizdomas, kas vērstas pret Araru, un 2007.gada janvārī viņam atvainojās toreizējais Kanādas premjerministrs Stīvens Hārpers, kā arī viņš no Kanādas valdība saņēma 10 miljonu Kanādas dolāru (septiņu miljonu eiro pēc pašreizējā kursa) kompensāciju.