Parīzes Orlī lidostā nošauts vīrietis, kurš karavīram atņēma ieroci

French firefighters and RAID police unit officers secure Paris' Orly airport on March 18, 2017 following the shooting of a man by French security forces. Security forces at Paris' Orly airport shot dead a man who took a weapon from a soldier, the interior ministry said. Witnesses said the airport was evacuated following the shooting at around 8:30am (0730GMT). The man fled into a shop at the airport before he was shot dead, an interior ministry spokesman told AFP. He said there were no people were wounded in the incident. / AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Francijas Iekšlietu ministrija sestdien paziņoja, ka ir nošauts vīrietis, kurš Parīzes Orlī lidostā karavīram atņēma ieroci. Nacionālās policijas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, informēja, ka incidents notika sestdienas rītā Orlī lidostā, un karavīrs pārstāv specvienību «Sentinel», kas visā Francijā izvietota īpašas nozīmes objektu apsardzei pēc tam, kad notika vairāki islāma ekstrēmistu uzbrukumi. Pagaidām nav pieejama plašāka informācija par nogalināto vīrieti. «Vīrietis paņēma ieroci no karavīra, tad paslēpa to lidostas veikalā, bet pēc tam viņu nošāva drošības spēki,» informēja Francijas Iekšlietu ministrijā. Aculiecinieki atklāja, ka incidents notika netālu no lidostas 37.-38.vārtiem, kur bija paredzēta Turcijas nacionālās lidsabiedrības «Turkish Airlines» reisu izlidošana. Foto: Ārkārtas situācijas Parīzes Orlī lidostā, kur noticis uzbrukums policistam





































Policija Parīzes otrā lielākajā lidostā veica cilvēku evakuāciju, kā arī sociālās saziņas vietnē «Twitter» aicināja cilvēkus nedoties uz lidostu, kamēr turpinās policijas operācija. Citi cilvēki incidentā nav cietuši. Policija pārbauda, vai vīrietis rīkojās vienatnē un vai viņam nebija sprāgstvielu. Vīrieša motīvs pagaidām nav zināms. Pagājušajā mēnesī līdzīgs incidents notika Luvras muzejā. Francijā joprojām spēkā ir ārkārtas stāvoklis.