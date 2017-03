Lavīnā kalnos Austrijā gājuši bojā divi slēpotāji no Vācijas

Search teams work at the site after an avalanche went down at the 'Jochgrubenkopf' mountain in the Austrian Alps, south of Innsbruck, near Kasern, Austria, 15 March 2017. According to local media the avalanche killed four Swiss ski tourists. EPA/ZEITUNGSFOTO.AT. Foto: ZEITUNGSFOTO.AT / ZEITUNGSFOTO.AT

Divi Vācijas slēpotāji gājuši bojā lavīnā Tiroles kalnos Austrijā, sestdien apstiprināja policija. Jaunākais incidents nozīmē, ka šonedēļ Tirolē lavīnā gājuši bojā septiņi cilvēki. Trauslie sniega slāņi lielā augstumā pašlaik šajos kalnos rada apdraudējumu. Abi vīriešu no Hesenes federālās zemes piektdien slēpoja dziļajā sniegā ārpus trasēm Sentantonas kūrortā. Viņi atradās grupā gida pavadībā. Reklāma Lai gan viņi no stāvas nogāzes slēpoja pa vienam, lai neizraisītu lavīnu, liels sniega slānis nogāzās, aprokot 45 un 61 gadu vecus vīriešus. Pirmdien snovbordists no Nīderlandes nonāca lavīnā Tirolē. Viņš pēc dažām dienām nomira slimnīcā. Trešdien četri Šveices slēpotāji gāja bojā plašā lavīnā, kas sasniedza 12 metrus.