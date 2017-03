Tramps: Vācija ir parādā NATO milzīgas naudas summas

Ierakstā mikroemuāru vietnē «Twitter» Tramps, kurš nedēļas nogali pavada kūrortā Floridas štatā, sestdien rakstīja, ka viņa tikšanās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli ir bijusi «lieliska», lai gan iepriekš izskanējis, ka abu līderu tikšanās notika asas viedokļu sadursmes.

«Neatkarīgi no tā, ko jūs dzirdējāt no MELĪGAJĀM ZIŅĀM, mana tikšanās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli bija LIELISKA. Tomēr Vācija ir parādā NATO milzīgas naudas summas & ASV ir jāsaņem vairāk par ietekmīgo un ļoti dārgo aizsardzību, ko tās sniedz Vācijai!» rakstīja Tramps.

"Trakais atkal ir internetā"

If you need any further proof of Donald Trump's thoughts on powerful women, just watch him refuse to shake Chancellor Angela Merkel's hand: pic.twitter.com/gXSxQTnzKW— Fusion (@Fusion) March 17, 2017