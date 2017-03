Tramps: Vācija ir parādā NATO milzīgas naudas summas

«Neatkarīgi no tā, ko jūs dzirdējāt no MELĪGAJĀM ZIŅĀM, mana tikšanās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli bija LIELISKA. Tomēr Vācija ir parādā NATO milzīgas naudas summas & ASV ir jāsaņem vairāk par ietekmīgo un ļoti dārgo aizsardzību, ko tās sniedz Vācijai!» rakstīja Tramps.

Abu valstu līderu tikšanās laikā piektdien bija jūtamas dziļās viedokļu atšķirības dažādos jautājumos, tostarp par NATO un aizsardzības izdevumiem.

"Trakais atkal ir internetā"

Kopīgās preses konferences laikā piektdien Tramps, kurš iepriekš NATO kritizējis kā novecojušu, pieprasīja, lai ASV sabiedrotie atmaksā «milzīgas naudas summas par iepriekšējiem gadiem».

Merkele norādīja, ka Vācija ir apņēmusies palielināt savus aizsardzības izdevumus līdz 2% no iekšzemes kopprodukta, kā to paredz iepriekšējās vienošanās.

Tramps jau priekšvēlēšanu kampaņas laikā pērn kritizēja Merkeli, paziņojot, ka viņas lēmums Vācijā uzņemt bēgļus ir «katastrofāla kļūda». Viņš arī pieļāva, ka kanclere «izposta Vāciju».

Plašu uzmanību medijos izpelnījies video no Baltā nama, kad Tramps un Merkele pozēja fotogrāfiem, kas aicināja abus sarokoties, bet Tramps ignorēja Vācijas kancleres jautājumu, vai viņš vēlas sarokoties.

Tramps un Merkele

If you need any further proof of Donald Trump's thoughts on powerful women, just watch him refuse to shake Chancellor Angela Merkel's hand: pic.twitter.com/gXSxQTnzKW— Fusion (@Fusion) March 17, 2017