Abe un Merkele pauž atbalstu brīvajai tirdzniecībai

Vācijas kanclere Angela Merkele un Japānas premjerministrs Sindzo Abe svētdien uzsvēra savu atbalstu brīvajai tirdzniecībai.

Atklājot pasaulē lielāko tehnoloģiju izstādi «CeBIT», neviens no abiem līderiem nepieminēja ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju, un abi izmantoja izdevību, lai distancētos no protekcionistiskas politikas tendencēm, kas nāk no Vašingtonas.

Merkele un Abe arī uzsvēra nepieciešamību ātri vienoties par Eiropas Savienības (ES) un Japānas brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanu.

«Mēs vēlamies brīvus un atvērtus tirgus,» norādīja Merkele.

«Šajos savstarpējās savienojamības laikos mēs vēlamies savienot mūsu sabiedrības un sadarboties taisnīgos veidos. Tādēļ ir domāta brīvā tirdzniecība,» uzsvēra kanclere.

Viņa paziņoja, ka vienošanos par Eiropas Savienības (ES) un Japānas brīvās tirdzniecības līgumu varētu tikt panākta jau šogad.

«Laikā, kad mēs daudz strīdamies par brīvo tirdzniecību, atvērtām robežām un demokrātijas vērtībām labā zīme ir tā, ka Japāna un Vācija nestrīdas» par tirdzniecību, piebilda Merkele.

Abe savukārt norādīja, ka Japāna vēlas kopā ar Vāciju «atbalstīt atvērtas sistēmas».

Viņš uzsvēra, ka ar savstarpēju savienošanos ekonomika pieaugs, arī aicinot ātri panākt vienošanos par ES un Japānas brīvās tirdzniecības līgumu.

Abe gan piebilda, ka «mēs nedrīkstam radīt apstākļus, kuros bagātība tiek koncentrēta tikai dažu cilvēku vidū».

Jau vēstīts, ka pasaules 20 lielāko ekonomiku valstu grupas G20 finanšu ministriem sestdien Vācijas pilsētā Bādenbādenē neizdevās iegūt no ASV apliecinājumu solījumam īstenot antiprotekcionisma politiku un turpināt cīņu pret klimata pārmaiņām.

Tramps ir solījis īstenot «Amerika vispirms» politiku, kas nozīmē stingrākus ārējās tirdzniecības ierobežojumus. Viņš arī solījis ar lieliem nodokļiem sodīt kompānijas, kas ražo savu produkciju ārvalstīs. «Pirkt amerikāņu ražoto un pieņemt darbā amerikāņus,» Tramps raksturoja savas politikas pamatnostādnes.

Kopš stāšanās amatā Tramps ir atsaucis ASV dalību Klusā okeāna brīvās tirdzniecības līgumā, kā arī kritizējis Ķīnu un Vāciju par to lielo ārējās tirdzniecības pārpalikumu.

