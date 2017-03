Saistībā ar robotu-kurjeru parādīšanos Igaunija paplašinās policijas pilnvaras

Igaunijas parlaments sācis legalizēt robotu-kurjeru pārvietošanos pa Igaunijas ielām, tādēļ arī ceļu policistiem tiks sniegtas pilnvaras nepieciešamības gadījumā pārbaudīt, vai tie, kas, sēžot pie datora, atbild par robotu pārvietošanos, neatrodas alkohola vai citu vielu reibumā.

Roboti pārvietojas atbilstoši cilvēka pieņemtiem lēmumiem, tādēļ pagājušajā nedēļā Igaunijas parlamentā apspriests jautājums par to, ka fiziskajām personām, kas vada robotu, ir jābūt sasniegušām vismaz 18 gadu vecumu, tās nedrīkst būt reibumā un tām ir jābūt robota vadīšanai nepieciešamajām zināšanām, vēstīja laikraksts «Postimees».

Personai, kas vada robota-kurjera darbu, ir jāfiksē tā kustība un citi ar to saistītie dati, piemēram, datums, lietošanas sākuma un beigu laiks, atrašanās vieta, pārvietošanās parametri, dati par traucējumiem un cita informācija. Visa šī informācija nepieciešamības gadījumā ir jānodod policijai.

Līdzās robotiem-kurjeriem Tallinas ielās jau jūlijā parādīsies automātiskas vadības autobusi, kuros gan atradīsies cilvēks, kurš nepieciešamības gadījumā varēs autobusu apstādināt. Arī šis cilvēks nedrīkst atrasties reibumā, lai gan lēmumus par kustību pieņems autobusa automātiskās vadības sistēma.

Tādēļ saistībā ar robotu un citu automātiskas vadības transportlīdzekļu iesaisti ceļu satiksmē Igaunijā policijai tiks piešķirtas jaunas pilnvaras. Policijai būs tiesības apturēt robotus-kurjerus, lai pārbaudītu to identifikācijas numurus un kontaktinformāciju. Ja to neizdosies atrast, policija varēs sākt izmeklēšanu, kas līdzinās tai, ja vainīgā puse pēc ceļu satiksmes negadījuma ir aizbēgusi no notikuma vietas. Jebkurā gadījumā policija fiksēs robota pieļauto pārkāpumu un noskaidros cilvēku, kurš ir atbildīgs par robotu.

Tāpat noteikts, ka robotu-kurjeru var vadīt tikai fiziska persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Igaunijā, vai juridiska persona, kas reģistrēta Igaunijā.

Marta sākumā Igaunijas parlamentā iesniegts likumprojekts, kas paredz atļaut pa ietvēm pārvietoties maziem un lēniem robotiem, piemēram, paku piegādes robotiem, bez pavadošās personas. Likumprojektu parakstījuši deputāti no visām parlamenta frakcijām.

