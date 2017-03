Streiku dēļ pirmdien traucēta Itālijas gaisa satiksme

Gaisa satiksme Itālijā pirmdien saskarsies ar traucējumiem, ņemot vērā streikus valsts lidostās, tostarp četru stundu streiku, ko rīko gaisa satiksmes kontrolieri.

Piecas arodbiedrības, kas pārstāve kontrolierus, aicinājušas rīkot streiku no plkst.13 līdz plkst.17 (no plkst.14 līdz plkst.18 pēc Latvijas laika).

Turklāt gaisa satiksmes darbinieki arī aicināti pirmdien nestrādāt, izņemot divos garantētos trīs stundu periodos, kuros tie sniegs pakalpojumos no plkst.7 līdz plkst.10 (no plkst.8 līdz plkst.11 pēc Latvijas laika) un no plkst.18 līdz plkst.21 (no plkst.19 līdz plkst.22 pēc Latvijas laika).

Itālijas aviosabiedrība «Alitalia» paziņojusi, ka streiku dēļ atcelti aptuveni 40% iekšzemes un starptautisko lidojumu.

Tāpat pirmdien Itālijas valdība, kā arī «Alitalia» vadība un arodbiedrības rīkos pārrunas par aviokompānijas ieplānotajām darba vietu likvidēšanām.

Grūtības piedzīvojošā «Alitalia» piektdien paziņoja, ka plāno likvidēt 2400 darba vietas jeb piektdaļu no kopējā darba vietu skaita un par gandrīz trešdaļu samazināt algas.

