Meja oficiāli iedarbinās Brexit procesu; izstāšanās paredzēta 2019. gada martā

Šāds solis sperts deviņus mēnešus pēc referenduma, kurā 51,9% nobalsoja par izstāšanos no ES.

Sarunas par izstāšanās nosacījumiem un turpmākajām attiecībām nav atļautas 50. panta ietvaros, līdz Apvienotā Karaliste oficāli paziņos ES, ka tā izstājas.

Ja viss noritēs saskaņā ar divu gadu pārrunām, kas noteiktas oficiālajā grafikā, izstāšanās paredzēta 2019. gada martā.

Šī paziņojuma dēļ BBC mājaslapa «nebija pieejama uz pāris minūtēm».

Plānots, ka Meja nāks klajā ar paziņojumu Pārstāvju palātai pēc tam, kad tiks iedarbināts 50. pants.

Pēc 50. panta iedarbināšanas tiek sagaidīts, ka atlikušās 27 ES dalībvalstis vienosies par noteikumiem un 48 stundu laikā sniegs sākotnējo atbildi.

«Brexit» ministrs Deivids Deiviss atklāj, ka Apvienotā Karaliste nu atrodas «uz sliekšņa vienām no nozīmīgākajām šīs paaudzes valsts pārrunām.»

«Valdībai mērķi ir skaidri,» viņš piebilda. «Darījums, kas ir izdevīgs visām Apvienotās Karalistes nācijām un reģioniem un visai Eiropai – jauna, pozitīva partnerība starp Apvienoto Karalisti un mūsu draugiem un sabiedrotajiem ES.»

Kā atbildi uz šiem jaunumiem Eiropadomes prezidents Donalds Tusks paziņoja, ka 48 stundu laikā pēc 50. panyta iedarbināšanas viņš 27 ES dalībvalstīm prezentēs pirmās Brexit vadlīnijas.

Within 48 hours of the UK triggering Article 50, I will present the draft #Brexit guidelines to the EU27 Member States.— Donald Tusk (@eucopresident) March 20, 2017