FIB direktors apstiprina iespējamo Trampa un Krievijas sakaru pārbaudi

ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktors Džeimss Komijs pirmdien apstiprinājis, ka viņa vadītā iestāde izmeklē Krievijas iejaukšanos pagājušā gada prezidenta vēlēšanu kampaņā, un konkrēti - iespējamo Maskavas slepeno sadarbību ar pašreizējā prezidenta Donalda Trampa komandu.

FIB «izmeklē Krievijas valdības centienus iejaukties 2016.gada prezidenta vēlēšanās,» noklaušināšanas laikā Pārstāvju palātas Izlūkošanas komitejā pavēstīja Komijs. «Tas ietver ikvienas ar Trampa kampaņu saistītas personas jebkādu attiecību rakstura pārbaudi ar Krievijas valdību», lai noskaidroti, vai «bijusi jebkāda koordinācija starp kampaņu un Krievijas darbībām».

FIB direktors atzina, ka parasti netiek sniegta informācija par izmeklēšanām, kas nav pabeigtas, taču viņš pilnvarots šoreiz to darīt, ņemot vērā ārkārtējo sabiedrības interesi par šo lietu. Tomēr Komijs piebilda, ka izmeklēšana ir slepena un viņš par to nesniegs sīkākas ziņas, neatklājot arī to, pret kādām personām tā varētu būt vērsta.

Amatpersona arī norādīja, ka izmeklēšana ir ļoti sarežģīta un ka viņš nevar nosaukt kādus termiņus tās pabeigšanai.

Tajā pašā laikā Komijs atzina, ka nav nekādu pierādījumu, kas apstiprinātu Trampa apgalvojumus, ka iepriekšējais prezidents Baraks Obama kampaņas laikā būtu devis rīkojumu FIB noklausīties Trampa priekšvēlēšanu štābu.

«Ar visu cieņu pret prezidenta tvītiem par iepriekšējās administrācijas iespējamo viņa noklausīšanos, man nav informācijas, kas apstiprinātu šos tvītus, un mums jāveic rūpīga pārbaude FIB iekšienē,» sacīja Komijs. «Tieslietu ministrija mani lūgusi informēt, ka tas attiecas arī uz ministriju un visām tās apakšstruktūrām.»

FIB direktors arī uzsvēra, ka prezidenta pilnvarās nav dot rīkojumu noklausīties jebkuru ASV pilsoni.

Nacionālās drošības pārvaldes (NSA) vadītājs Maiks Ridžerss savukārt kategoriski noliedza apgalvojumus, ka NSA būtu lūgusi Lielbritānijas radioelektroniskās izlūkošanas dienestam GCHQ izspiegot Trampu.

Marta sākumā Tramps tviterī nāca klajā ar sekojošu paziņojumu: «Briesmīgi! Tikko uzzināju, ka Obama tieši pirms uzvaras [vēlēšanās] mani noklausījies Trampa tornī. (..) Tas ir Makartisms!»

Vēl pirms Komija noklaušināšanas Pārstāvju palātas Izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs Devins Ņūness paziņoja, ka kongresmeņi zina par «fiziskas noklausīšanās» neesamību, taču piebilda, ka pret Trampu un viņa komandas pārstāvjiem varētu būt pielietotas citas izsekošanas metodes.

Savukārt Tramps pirms FIB direktora uzklausīšanas Kongresā kārtējo reizi noliedza, ka Krievija būtu iejaukusies vēlēšanu procesā.

«Demokrāti izdomāja un uzspieda krievu stāstu, lai attaisnotu savu briesmīgo kampaņu,» tviterī paziņoja Baltā nama saimnieks.

Pagājušā gada nogalē ASV izlūkdienesti paziņoja, ka kiberuzbrukumi Demokrātu partijas institūcijām, kuru rezultātā atklātībā nonāca demokrātus un viņu kandidāti Hilariju Klintoni diskreditējoša informācija, domājams, visaugstākajā valdības līmenī organizējusi Krievija.

NSA vadītājs Rodžers Pārstāvju palātas komitejai apliecināja, ka ASV izlūkdienesti neatkāpjas no šī vērtējuma.

