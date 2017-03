Caur britu bankām izgājušas milzīgas Krievijā atmazgātās naudas summas

Britu elites bankas plašā naudas atmazgāšanas operācijā apstrādājušas teju 740 miljonus dolāru, kuru veikuši Krievijas noziedznieki ar saiknēm Krievijas valdībā un bijušajā VDK, atklājis Lielbritānijas medijs «The Guardian».

«HSBC», «The Royal Bank of Scotland», «Lloyds», «Barclays» un «Coutts» ir starp tām 17 Apvienotajā Karalistē bāzētajām bankām vai banku filiālēm, kas nu saskaras ar jautājumiem par starptautisko shēmu un kāpēc neizvairījās no aizdomīgajiem naudas pārskaitījumiem.

Dokumenti, kas nonākuši «The Guardian» rīcībā, liecina, ka četru gadu laikā - no 2010. līdz 2014. gadam – no Krievijas ir «izgājuši» vismaz 20 miljardi dolāru. Izmeklētāji lēš, ka patiesais skaitlis varētu būt 80 miljardi dolāru.

Reklāma

Izmeklēšanā iesaistīta persona atklāj, ka nauda «acīmredzami ir vai nu zagta, vai noziedzīgas izcelsmes».

Izmeklētāji cenšas noskaidrot, kādi pārtikuši un politiski ietekmīgi krievi ir iesaistīti šajā operācijā, sauktā par «Globālo laundromātu». Viņi lēš, ka tā varētu būt aptuveni 500 cilvēku liela grupa, kas ietver oligarhus, Maskavas baņķierus un Federālā drošības dienesta darbiniekus.

Igors Putins, Krievijas prezidenta Vladimira Putina brālēns, bija vienas no Maskavas banku valdes locekļiem, kurā bija krāpšanas shēmā iesaistīti konti.

Lielbritānijā reģistrēti uzņēmumi šajā naudas atmazgāšanas shēmā spēlēja būtisku lomu. Īstie īpašnieki lielākajai daļai shēmā iesaistīto uzņēmumu ir nezināmi, jo to paredz pretrunīgie ārzonas likumi.

Informāciju par «Globālo laundromātu» nodrošināja Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centrs (OCCRP) un «Novaya Gazeta». OCCRP datus prezentēja «The Guardian» un mediju partneriem 32 valstīs. Dokumenti ietver detaļas par aptuveni 70 000 banku transakciju, tai skaitā 1920, kas notikušas Apvienotās Karalistes bankās, un 373 – ASV bankās.

Šie dati tiek uzskatīti par daļu no pierādījumiem, kurus Latvijas un Moldovas policijas vākušas trīs gadus ilgajā naudas atmazgāšanas izmeklēšanā. Izmeklētāji atšķetinājuši konspirāciju, kas ietvēra miljardiem dolāru pārskaitījumu no aizdomās turamiem Krievijas noziedzniekiem caur Latvijas un Moldovas bankām, kuras pazīstamas ar krāpniecisku darbību.

Pēdas izmeklētājus aizveda uz 96 valstīm un uzņēmumiem ar anonīmiem īpašniekiem. 21 uzņēmums pēc pārbaudes ir anulēts.

Operācijas mērogs ir satriecis tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas. Ieraksti liecina, ka Lielbritānijas un ārzemju bankas ar birojiem Londonā transakcijās ir apstrādājušas 738,1 miljonu dolāru, kas acīmredzami bijusi krimināli iegūta nauda no Maskavas.

Bankas apgalvo, ka viņiem ir speciālas vienības, kas nodarbojas ar finanšu noziegumu atklāšanu, taču maksājumu apmērs – miljardi gadā – darbu sarežģī.

«HBSC» apstrādājusi 545,3 miljonus dolāru, pārsvarā caur savu Honkongas filiāli. «Royal Bank of Scotland», no kuras 71% pieder Apvienotās Karalistes valdībai, cauri «izlaidusi» 113,1 miljonu dolāru. «Couts» – banka, kuru izmanto arī karaliene un kas pieder «Royal Bank of Scotland» – caur savu Šveices filiāli pieņēmusi 32,8 miljonu dolāru lielu maksājumu un pagājušomēnes tikusi sodīta par naudas atmazgāšanu citā gadījumā.

Citas elites bankas, kas figurē «Globālajā laundromātā», ir «Barclays», «NatWest» un «Lloyds». Arī «NatWest» pieder pieder «Royal Bank of Scotland» un caur to izgājis 1,1 miljons dolāru.

ASV lielās bankas apstrādājušas vairāk nekā 63,7 miljonus dolāru. «Citibank» – 37 miljonus, bet «Bank of America» – 14 miljonus dolāru.

«The Guardian» sazinājās ar visām iesaistītajām bankām. Neviena datu autentiskumu nenoliedza, taču visas uzstāja, ka viņiem ir stingra pret-naudas atmazgāšanas politika.

Saistītie raksti