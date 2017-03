Čehija: Nekontrolēta pārvietošanās brīvība var sagraut ES

Nekontrolēta pārvietošanās brīvība var novest pie Eiropas Savienības (ES) sabrukuma, pirmdien paziņojis Čehijas ārlietu ministrs Ļubomirs Zaoraleks.

Līdz šim Čehija stingri iestājusies par ES uzturētajām pamatbrīvībām, tostarp par bloka dalībvalstu pilsoņu tiesībām dzīvot un strādāt citās dalībvalstīs.

Taču intervijā laikrakstam «Hospodarske Noviny» Zaoraleks ļāvis noprast, ka pārvietošanās brīvības ierobežošana varētu būt nepieciešama, lai atjaunotu pilsoņu atbalstu ES.

Viņš arī noraidījis Briseles prasības visām dalībvalstīm uzņemt zināmu skaitu no patvēruma meklētājiem, kas joprojām nelegāli ierodas bloka teritorijā.

«Mēs sakām, ka mums jāievēro pārvietošanās brīvība un citas lietas, kuru dēļ, tēlaini izsakoties, mēs ļausim sevi sist krustā, taču iznākums var būt tāds, ka šo principu dēļ savienība izjūk,» brīdinājis ministrs.

Imigrācija, tostarp no relatīvi nabadzīgākajām ES dalībvalstīm, bija viens no iemesliem, kāpēc briti pagājušā gada referendumā nobalsoja par izstāšanos no ES.

«Kad pie jums ieceļo divi miljoni cilvēku no austrumiem, kas atņem jūsu darbavietas, sociālos pabalstus un virkni citu lietu, jūs tūkstoškārt varat [censties] pārliecināt paša tautu to pieņemt. Tā to nepieņems, jo jūs vienkārši esat aizgājuši par tālu un nesakāt tai patiesību,» norādījis Zaoraleks.

Viņa izteikumi ir pretrunā ar premjerministra Bohuslava Sobotkas un citu čehu partiju līderu apgalvojumiem, ka Prāga vēlas saglabāt pārvietošanās brīvību ES.

Vēlāk gan Zaoraleks paziņoja, ka nevēlas mainīt Čehijas ārpolitikas nostādnes un ka viņš runājis vienīgi par viesstrādniekiem, nevis par ceļotājiem kopumā.

«Cilvēku brīva pārvietošanās ir ES pamats. Tomēr mums jāapsver kā regulēt darba tirgu, kā cīnīties pret sociālo dempingu, lai vienotais tirgus nedarbotos pret ES pilsoņu interesēm,» e-pastā izplatītā vēstījumā uzsvēra ministrs. «Es nepiekrītu, ka tas būtu pretrunā ar Čehijas ārpolitikas prioritātēm.»

Zaoraleks, kas pārstāv premjera vadītos sociāldemokrātus, kritizējis arī ES darbības mehānismus un Eiropas Komisijas (EK) centienus uzspiest dalībvalstīm patvēruma meklētāju kvotas.

«Traģiskākais «Breksitā» ir tas, ka mēs no tā līdz šim neesam neko mācījušies,» atzinis Čehijas ārlietu ministrs. «Iesākumam vajadzētu saprast, ka esam rīkojušies nepareizi un vēlāk to neatkārtot.»

