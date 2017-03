Apšaudē pie parlamenta Londonā viens bojāgājušais; uzbrucējs nošauts

Informācija tiek papildināta

Premjerministre Terēza Meja pēc apšaudes izcelšanās redzēta dodamies uz sudrabkrāsas «Jaguar» markas auto. Avots parlamentā apstiprinājis, ka «viņai viss ir kārtībā». Kā raidorganizācijai BBC pastāstīja laikraksta «Daily Mail» žurnālists, no kura biroja pārredzama notikumu vieta, kāds vīrietis iesaistījies konfliktā ar diviem policistiem un bijis redzams, ka vīrietis dur vienam no policistiem, kurš nokritis.

Vīrietis pēc tam skriešus devies uz deputātu ieeju Pārstāvju palātas ēkā. Viņu brīdinājuši divi civilā ģērbušies vīrieši ar ieročiem, viņš to ignorējis un viņi divas vai trīs reizes izšāvuši un vīrietis nokritis.

Kā paziņoja Londonas policija, tā pret uzbrukumu pie parlamenta ēkas attiecas kā pret «teroristisku incidentu, līdz nebūs zināms kas cits».

Politiķi un žurnālisti savos sociālo tīklu kontos dalās ar informāciju par avārijām pie ēkām, kā arī ievainotiem cilvēkiem. Aculiecinieki arī ziņojuši par vīrieti ar nazi. Parlamenta darbiniekiem likts palikt savos birojos. BBC žurnālistei Lorai Kuensbergai policija esot atklājusi, ka kāds ir nošauts. Viņa arī atklāj, ka parlamenta deputāti ziņojuši par «trim vai četriem šāvieniem».

Aģentūra «Reuters» ziņo par «vismaz duci» ievainoto.

Skotlendjards saņēmis izsaukumu par «šaušanas incidentu» uz Vestminsteras tilta, kā arī informāciju par vairākiem ievainotiem cilvēkiem.

Londonas satiksmes dienests atklāj, ka pēc policijas prasības ir slēgta Vestminsteras metro stacija. Uz notikuma vietu ieradies arī ātrās palīdzības helikopters.

Skotlendjards cilvēkiem paziņojis izvairīties no notikuma vietas un tās apkārtnes, lai neatliekamās palīdzības un drošības dienesti varētu strādāt.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) March 22, 2017

We were called at approx 2:40pm to reports of an incident at #Westminster Bridge. Being treated as a firearms incident - police on scene— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017