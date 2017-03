Pie Apvienotās Karalistes parlamenta izcēlusies apšaude

Politiķi un žurnālisti savos sociālo tīklu kontos dalās ar informāciju par avārijām pie ēkām, kā arī ievainotiem cilvēkiem.

Aculiecinieki arī ziņojuši par vīrieti ar nazi.

Parlamenta darbiniekiem likts palikt savos birojos. BBC žurnālistei Lorai Kuensbergai policija esot atklājusi, ka kāds ir nošauts.

Viņa arī atklāj, ka parlamenta deputāti ziņojuši par «trim vai četriem šāvieniem».

Skotlendjards saņēmis izsaukumu par «šaušanas incidentu» uz Vestminsteras tilta, kā arī informāciju par vairākiem ievainotiem cilvēkiem.

Londonas sabiedriskā transporta departaments atklāj, ka pēc policijas prasības ir slēgta Vestminsteras metro stacija.

Informācija tiek papildināta.

