Uzbrukumā Londonas centrā pieci upuri; 40 ievainoto

Londonā pie parlamenta ēkas trešdien notika terorakts, kurā nogalināti pieci cilvēki, tai skaitā uzbrucējs, un ievainoti vēl 40, tostarp trīs skolēni no Francijas, pieci Dienvidkorejas un divi Rumānijas pilsoņi, paziņoja Lielbritānijas pretterorisma spēku vadītājs Marks Raulijs. Uzbrucējs vispirms uz parlamentam līdzās esošā Vestminsteras tilta ar automašīnu ietriecās gājējos, trīs nogalinot un desmitiem ievainojot. Pēc tam uzbrucējs pie parlamenta ēkas nodūra policistu, bet pašu uzbrucēju nošāva bruņoti policisti.

UK PM @theresa_may describes #Westminster terror attack at "heart of our capital city" as "sick and depraved" https://t.co/86W3BGp62q pic.twitter.com/wFJeABPALY— BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 22, 2017

Foto: Ekrānšāviņš. bbc.com

Daudzās pasaules vietās, izsakot līdzjūtību Lielbritānijas iedzīvotājiem, tiek iedegtas gaismas britu karoga krāsās un izkārti britu karogi. Līdzīgi tas notika arī pēc nesenajiem teroraktiem Francijā Nicā un Parīzē, Beļģijā (Briselē) un Vācijā (Berlīnē).

Kā pavēstīja telekanāla «Sky News» reportieris, incidenti acīmredzot ir saistīti, kāds pēc automašīnas avarēšanas redzējis tā vadītāju aizbēgam, pēc kā drīz sekojusi šaušana.

Pie parlamenta ēkas sadurts policists, bet uzbrucēju sašāvuši bruņoti policisti. Sadurtais policists un sašautais uzbrucējs vēlāk miruši. Francijas premjerministrs Bernārs Kaznēvs paziņojis, ka uzbrukumā uz tilta cietuši trīs skolēni no Francijas. Laikraksts «Le Telegramme» ziņo, ka tie bijuši 15-16 gadus veci skolēni, kas bijuši devušies skolas ceļojumā. Tajā pat laikā no Temzas dzīva izvilkta kāda ievainota sieviete, kurai sniegta medicīniskā palīdzība.

Around the cordon there are still delays including:

• Waterloo Bridge

• Albert Embankment

• Vauhall Bridge Road

• Chelsea Embankment [ro] pic.twitter.com/1lPd7WXhIs— BBC London Travel (@BBCTravelAlert) March 22, 2017

Aculiecinieki uzbrucēju raksturo kā pusmūža aziātiska izskata vīrieti, kurš bija bruņojies ar lielu virtuves nazi. Viņš arī vadījis automašīnu, kas ietriekusies gājējos uz tilta. Ārsti dažu cietušo traumas raksturo kā «katastrofiskas».

Londonas satiksmes dienests paziņoja, ka pēc policijas lūguma slēgta Vestminsteras metro stacija. Slēgti arī tilti Londonas centrālajā daļā, kā arī visā pilsētā tiek izvietoti policijas papildspēki.

Policija vajadzības gadījumā ir gatava vērsties pie armijas pēc palīdzības.

Premjerministre Terēza Meja pēc apšaudes izcelšanās redzēta dodamies uz sudrabkrāsas «Jaguar» markas auto. Avots parlamentā apstiprinājis, ka «viņai viss ir kārtībā». Tika sasaukta Londonas mērijas, drošības iestāžu un valsts vadības ārkārtas sēde.

Kā raidorganizācijai BBC pastāstīja laikraksta «Daily Mail» žurnālists, no kura biroja pārredzama notikumu vieta, kāds vīrietis iesaistījies konfliktā ar diviem policistiem un bijis redzams, ka vīrietis dur vienam no policistiem, kurš nokritis. Vīrietis pēc tam skriešus devies uz deputātu ieeju Pārstāvju palātas ēkā.

New photo of alleged terrorist in London. pic.twitter.com/r4xbs6R9lB— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) March 22, 2017

Viņu brīdinājuši divi civilā ģērbušies vīrieši ar ieročiem, viņš to ignorējis un viņi divas vai trīs reizes izšāvuši un vīrietis nokritis.

Kā paziņoja Londonas policija, tā pret uzbrukumu pie parlamenta ēkas attiecas kā pret «teroristisku incidentu, līdz nebūs zināms kas cits».

Kā liecina ieraksti sociālajos tīklos, tad pēc apšaudes apturēta arī slavenās «Londonas acs» darbība - vagoniņos esošie cilvēki bija spiesti gaidīt tālākos drošības iestāžu lēmumus, jo neviens netika ne izlaists, ne no jauna ielaists šajā tūrisma objektā.

London terror attack: People are being held in the London Eye by staff "as per tried and tested security procedures" https://t.co/oiCGGVWrPq pic.twitter.com/TAo88PAucs— The Telegraph (@Telegraph) March 22, 2017

Spanish tourist stuck inside the London Eye which has gone motionless because of security procedures https://t.co/jlklZEOF3r— Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) March 22, 2017

Londonas satiksmes dienests atklāj, ka pēc policijas prasības ir slēgta Vestminsteras metro stacija. Uz notikuma vietu ieradies arī ātrās palīdzības helikopters. Skotlendjards cilvēkiem paziņojis izvairīties no notikuma vietas un tās apkārtnes, lai neatliekamās palīdzības un drošības dienesti varētu strādāt. Slēgti arī tilti Londonas centrālajā daļā, kā arī visā pilsētā tiek izvietoti policijas papildspēki.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) March 22, 2017

We were called at approx 2:40pm to reports of an incident at #Westminster Bridge. Being treated as a firearms incident - police on scene— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017

Air ambulance just landed at Parliament Square, Westminster, dozens of police cars pic.twitter.com/TZVTO6IzDR— Peter Yeung (@ptr_yeung) March 22, 2017

