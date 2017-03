Vilciena avārijā Šveicē cietuši septiņi cilvēki

Šveices vidienes pilsētā Lucernā trešdien no sliedēm noskrienot vilcienam, cietuši septiņi cilvēki.

Uzņēmuma «Trenitalia» vilciens bija ceļā no Milānas, Itālijā, uz Bāzeli, Šveicē. Īsi pirms plkst.14 tas noskrēja no sliedēm, izbraucot no Lucernas centrālās stacijas, apliecināja Šveices dzelzceļa uzņēmums SBB.

Vilcienā tobrīd atradās 160 cilvēki. Cietušo savainojumi nav smagi, sacīja SBB pārstāvis.

Vilciena ceturtais vagons apgāzies, un ir nodarīti bojājumi elektrolīnijai. Cilvēku evakuācija aizkavējusies, līdz cietusī elektrolīnija tikusi atslēgta.

Vilcienu kustība no šīs stacijas un uz to apturēta vismaz līdz dienas beigām, prognozēja SBB. Pagaidām nav zināms, kas negadījumu izraisījis.