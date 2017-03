Katalonija budžetā paredz finansējumu neatkarības referendumam

Katalonijas reģionālais parlaments trešdien apstiprināja 2017.gada budžetu, kurā paredzēts finansējums neatkarības referendumam.

Saistītie raksti Katalonijas juridiskā institūcija ir pret reģiona valdību referenduma jautājumā 2017. g. 4. marts

Šis lēmums būs nopietns izaicinājums Spānijas centrālajai valdībai, kas uzskata, ka šāds neatkarības referendums ir nelegāls un nekonstitucionāls. Šādu nostāju atbalsta arī Madrides tiesas.

Budžets Barselonā tika apstiprināts, 64 deputātiem balsojot «par», 62 «pret» un septiņiem atturoties.

Reklāma

Bagāto Spānijas ziemeļrietumu reģionu pārvalda separātistu partiju koalīcija «Junts pel Si» («Kopā par «jā«»).

Papildinājumu budžetam, kurā pausts aicinājums «garantēt nepieciešamos resursus, lai organizētu un rīkotu» referendumu par Katalonijas politisko nākotni, iesniedza viens no koalīcijas partneriem - antikapitālistiskā partija «Candidatura d'Unitat Popular» (CUP; «Tautas vienotības kandidatūra»).

Lai gan separātiskie noskaņojumi pēdējo gadu laikā Katalonijā pieņēmušies spēkā, aptaujas pastāvīgi liecina, ka kataloņu sabiedrībā neatkarības un Spānijas vienotības atbalstītāju skaits ir aptuveni vienāds.

Tomēr vairums kataloņu atbalsta referenduma rīkošanu, un reģionālā valdība ir apņēmusies to organizēt līdz šī gada septembrim.

Simboliskajā referendumā 2014.gada novembrī no 6,3 miljoniem Katalonijas vēlētāju piedalījās 2,3 miljoni, no kuriem 80% nobalsoja par atdalīšanos no Spānijas.

Saistītie raksti