Pretterorisma reidos pēc Londonas uzbrukuma aizturēti septiņi cilvēki

Pretterorisma reidos, kas veikti sešās dažādās vietās Londonā, Birminghemā un citviet, aizturēti septiņi cilvēki, ziņo BBC.

Lielbritānijas pretterorisma spēku vadītājs Marks Raulijs atklāj, ka simtiem detektīvu strādājuši visu nakti, sešās dažādās adresēs veicot kratīšanas, kas bijušas saistītas ar trešdienas teroraktu sarīkojušo uzbrucēju, raksta Lielbritānijas medijs «The Guardian».

Raulijs atklāj, ka izmeklēšana Birminghemā, Londonā un citās valsts daļās turpinās. «Ņemot vērā izmeklēšanas gaitā izdarītos secinājumus, mēs aizvien ticam, ka uzbrucējs darbojās viens, iedvesmojoties no starptautuiskā terorisma. Šobrīd mums nav specifiskas informācijas par turpmākiem draudiem sabiedrībai.»

Trešdienas uzbrukumā, tika nogalināti četri, bet ievainoti 40 cilvēki. Teroraktā gāja bojā policists, aptuveni 40 gadus veca sieviete, aptuveni 50 gadus vecs vīrietis, kā arī terorists, kuru nogalināja policija. Iepriekš tika ziņots, ka šajā teroraktā dzīvību zaudēja pieci cilvēki, raksta BBC. Septiņu teroraktā cietušo cilvēku stāvoklis šobrīd tiek raksturots kā ļoti smags.

Raulijs iepriekš sacīja, ka policija šo uzbrukumu uzskata par «islāmistu terorismu», un norāda, ka uzbrucēja identitāte viņiem ir zināma, taču publiski to neatklāj. Aculiecinieki uzbrucēju raksturoja kā pusmūža aziātiska izskata vīrieti, kurš bija bruņojies ar lielu virtuves nazi. Viņš arī vadījis automašīnu «Hyundai», kas ietriekusies gājējos uz tilta.

Uzbrucējs vispirms uz parlamentam līdzās esošā Vestminsteras tilta ar automašīnu ietriecās gājējos, trīs nogalinot un desmitiem ievainojot.

Pēc tam uzbrucējs pie parlamenta ēkas nodūra policistu, bet pašu uzbrucēju nošāva bruņoti policisti.

Automašīna, kas uzbrauca cilvēkiem uz tilta, pēc tam ietriecās žogā tilta galā blakus parlamenta ēkai.

Svētā Tomasa slimnīcas ārsts paziņoja, ka dažu cietušo traumas ir «katastrofālas». Starp ievainotajiem ir trīs skolēni no Francijas, kas bija devušies skolas ceļojumā, un divi tūristi no Rumānijas, kā arī trīs policisti. Tajā pat laikā no Temzas dzīva izvilkta kāda ievainota sieviete, kurai tika sniegta medicīniskā palīdzība.

